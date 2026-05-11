Hà Nội sẽ xây cầu vượt hơn 800 tỷ tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn

Dự án cầu vượt tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn - Văn Khê có mục tiêu đầu tư hoàn thiện hạ tầng, giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị.

Theo quyết định đầu tư, dự án có quy mô 04 làn xe trên trục đường Lê Trọng Tấn - đường Văn Khê; chiều dài cầu vượt và đường dẫn hai đầu cầu là 1.000m; trong đó chiều dài cầu vượt tính đến đuôi mố là 668m; chiều dài tường chắn và gờ chắn bánh là 212m. Mặt cắt ngang cầu rộng 16m (phần xe chạy 14m, dải phân cách giữa 0,5m, dải an toàn hai bên). Tổng mức đầu tư dự án là 821 đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Chủ đầu tư được giao là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.