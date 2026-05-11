Xã hội

Hà Nội sẽ xây cầu vượt hơn 800 tỷ tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn

Anh Trọng

TPO - Cầu vượt nút giao đường Quang Trung - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) vừa được thành phố Hà Nội có quyết định đầu tư. Dự án sẽ xây dựng một cầu vượt theo hướng Lê Trọng Tấn - Văn Khê với tổng mức đầu tư 821 tỷ đồng với mục tiêu giảm xung đột, ùn tắc giao thông.

Do lưu lượng tham gia giao thông đông, thời gian qua nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn - Văn Khê thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Hiện nút Quang Trung - Lê Trọng Tấn - Văn Khê đang là điểm giao cắt của các trục đường lớn như QL6 (đường Quang Trung), đường Vành đai 3,5 (Lê Trọng Tấn - Văn Khê) nên ở tất cả các khung giờ hàng ngày lưu lượng xe đều đông đúc.
Trên đường Quang Trung (QL6) chiều 10/5 ùn tắc xảy ra kéo dài chiều về nút giao.
Trục đường Lê Trọng Tấn - Văn Khê cũng xảy ra tương tự trong chiều qua.
Tại nút giao này, thời gian qua Sở Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần thực hiện xén vỉa hè, dải phân cách mở rộng lòng đường, tổ chức lại giao thông nhưng do lưu lượng xe đông ùn ứ vẫn xảy ra.
Để giảm xung đột ùn tắc giao thông có hiệu quả hơn, TP Hà Nội vừa có quyết định đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao này.
Theo đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà nội, cầu vượt tại nút giao sẽ được xây dựng theo hướng Lê Trọng Tấn - Văn Khê (đường bút đỏ mô phỏng).
Vị trí xây dựng và phải thực hiện một phần giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án nằm trên 3 phường, gồm: Hà Đông, Kiến Hưng, Dương Nội.
Hiện các đơn vị có liên quan đang tiến hành khảo sát, cắm mốc giới tiến hành GPMB để chuẩn bị thực hiện dự án.
Sau khi hoàn thành, công trình cầu vượt sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng tuyến đường Vành đai 3,5 và xóa điểm ùn tắc tại nút giao với đường Quang Trung theo hướng Lê Trọng Tấn - Văn Khê - Văn Phú lâu nay.

Dự án cầu vượt tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn - Văn Khê có mục tiêu đầu tư hoàn thiện hạ tầng, giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị.

Theo quyết định đầu tư, dự án có quy mô 04 làn xe trên trục đường Lê Trọng Tấn - đường Văn Khê; chiều dài cầu vượt và đường dẫn hai đầu cầu là 1.000m; trong đó chiều dài cầu vượt tính đến đuôi mố là 668m; chiều dài tường chắn và gờ chắn bánh là 212m. Mặt cắt ngang cầu rộng 16m (phần xe chạy 14m, dải phân cách giữa 0,5m, dải an toàn hai bên). Tổng mức đầu tư dự án là 821 đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Chủ đầu tư được giao là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

