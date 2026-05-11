Xử phạt tiệm bánh mì khiến hơn 60 người ngộ độc

TPO - Cơ quan chức năng ở Nghệ An đã xử phạt tiệm bánh mì Quỳnh số tiền 18 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày 11/5, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tiệm bánh mì Quỳnh (địa chỉ ở khối 4 và xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu) số tiền 18 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh, chế biến thức ăn phục vụ khách hàng.

Trước đó, hàng chục người dân sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao và phải nhập viện điều trị.

Theo thống kê, có hơn 60 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì nói trên. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong 7 mẫu thực phẩm được kiểm tra có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Hai mẫu còn lại là giò lợn và tương cà không phát hiện vi khuẩn.

Cơ quan chuyên môn nhận định, nguồn nhiễm khuẩn ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác trong quá trình chế biến.

Hiện toàn bộ bệnh nhân liên quan đến vụ việc đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trước đó, như đã đưa tin, từ ngày 17/4, hàng chục người dân tại xã Diễn Châu phải nhập viện với các biểu hiện như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Số bệnh nhân tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày và tiếp tục ghi nhận rải rác trong các ngày sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các bệnh nhân, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Đây là vụ ngộ độc bánh mì thứ hai xảy ra tại Nghệ An từ đầu năm đến nay. Trước đó, gần 140 người ở Tân Kỳ cũng phải nhập viện sau khi ăn bánh mì nghi nhiễm khuẩn.