Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được trả tự do

Minh Hạnh

TPO - Cựu Thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra - đã được trả tự do sáng 11/5, sau khoảng tám tháng bị giam giữ theo phán quyết của tòa án.

Với mái tóc cắt ngắn và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ông Thaksin bước ra khỏi nhà tù vào khoảng 7h40 sáng 11/5 và ngay lập tức được chào đón bởi gia đình, bao gồm cả con gái - cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

Ông Thaksin tươi cười khi được gia đình chào đón. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm người ủng hộ đã tập trung bên ngoài Nhà tù Trung tâm Klong Prem ở Bangkok từ sáng sớm và hô vang "Chúng tôi yêu Thaksin" khi ông vẫy chào họ lúc được thả.

Theo cơ quan quản lý trại giam, ông Thaksin sẽ phải đeo vòng theo dõi điện tử ở mắt cá chân trong suốt thời gian còn lại của bản án.

Ông Thaksin vẫy chào những người ủng hộ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cựu Thủ tướng Thaksin đã thụ án một năm tù giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem. Bản án của ông sẽ kết thúc vào ngày 9/9. Đến thời điểm hiện tại, ông đã hoàn thành 2/3 bản án, và đủ điều kiện để được ân xá.

Ông Thaksin đã sống lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023 để chấp hành bản án 8 năm tù giam. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do y tế.

Cựu thủ tướng sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện. Tuy nhiên, theo các thẩm phán, thời gian nằm viện của ông Thaksin không được tính là thời gian thụ án.

Ngày 9/9/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án một năm tù giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem.

#Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra #Thái Lan #trại giam

