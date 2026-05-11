Nhiều hố sụt lút chềnh ềnh giữa đường Sa Pa, chính quyền cảnh báo nóng

TPO - Quốc lộ 4D, đoạn qua phường Sa Pa xuất hiện tình trạng sạt lở đất, sụt lún tại nhiều khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Trong 3 ngày từ mùng 9 đến 11/5, trên địa bàn phường Sa Pa xảy ra mưa lớn kéo dài, tại Km98+300 Quốc lộ 4D, đoạn qua Ô Quý Hồ (Sa Pa), gây ra tình trạng sạt lở đất, sụt lún tại nhiều khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Nhiều hố sụt lún xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 4D.

Theo ghi nhận, khu vực trên taluy dương có dấu hiệu mất ổn định, mặt đường xuất hiện một số hố sụt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài.

Trước tình hình trên, trong đêm 10/5 và sáng 11/5, tổ Cảnh sát trật tự phối hợp cùng Tổ Cảnh sát khu vực và Đội Cảnh sát giao thông số 1 tiến hành căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở Km98 thuộc địa phận tổ dân phố Ô Quý Hồ 1 và khu vực đường tránh Lai Châu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và hướng dẫn người dân, du khách di chuyển an toàn qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Công an tiến hành xử lý điểm sụt lún, đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy cơ sạt lở.

Hiện nay, nguy cơ sạt trượt đất đá vẫn còn diễn biến phức tạp do thời tiết tiếp tục có mưa, người dân và du khách hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, chú ý quan sát biển cảnh báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn.