Hỏa hoạn khu công nghiệp ở Đồng Nai: Nhà xưởng bị cháy sập hoàn toàn

TPO - Sau hơn 22 giờ kể từ khi bùng phát, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam (Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã An Phước, TP Đồng Nai) đã cơ bản được khống chế.

Ngày 11/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, đêm 10/5 và rạng sáng 11/5, Đại tá Trần Anh Sơn – Phó Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng, phương tiện nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam (viết tắt: Công ty TNHH U.W Việt Nam).

Đại tá Trần Anh Sơn – Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai (mặc thường phục) trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h8' ngày 10/5, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đồng Nai nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH U.W Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai đã huy động 31 xe chữa cháy (trong đó có 15 xe chữa cháy của lực lượng PCCC chuyên ngành); 1 xe thang; 3 xe chở phương tiện, 3 xe bồn, 1 Robot chữa cháy, 1 xe cẩu, 1 xe cuốc, 4 xe chỉ huy cùng 179 CBCS và đội viên đội PCCC chuyên ngành nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khi lực lượng phối hợp có mặt, đám cháy lan nhanh bên trong khu vực nhà xưởng, nhà văn phòng của công ty, khói bốc cao và dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các hạng mục, nhà xưởng lân cận. Lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều mũi, triển khai đội hình phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.

Đến 21 giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy, diện tích đám cháy khoảng 9.000 m2, ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được 2 nhà kho nguyên liệu, 2 kho thành phẩm và các công trình lân cận.

Đám cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Tại hiện trường đến 9 giờ sáng ngày 11/5, các lực lượng chức năng thuộc Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực tại TP Đồng Nai vẫn đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam.

Theo quan sát của phóng viên, vẫn còn ít nhất 10 xe chữa cháy của các đơn vị trong khu vực hiện trường. Các lực lượng chức năng vẫn thay phiên xịt nước, khu vực nhà xưởng bị cháy đã sập hoàn toàn.

Đám cháy tuy đã được khống chế song khói vẫn còn và đang được cơ quan chức năng xử lý hết khói độc. Nhiều công nhân được tạm nghỉ. Người hiếu kỳ và nhân viên các công ty bảo hiểm, ngân hàng cũng đang có mặt để nắm bắt thông tin, ghi lại hiện trường.

Như Tiền Phong đã thông tin, trưa 10/5, đám cháy bùng phát tại xưởng A, Công ty TNHH UW Việt Nam. Nhiều công nhân tăng ca nhanh chóng phát hiện và nhanh chóng thoát khỏi khu vực bị cháy. Do nhà xưởng A chứa các sản phẩm mùng, mềm là vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

