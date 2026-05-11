Lái xe mang ô tô của công ty đi cầm cố lấy tiền đánh bạc

TPO - Ngày 11/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Văn Tú (SN 1990, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trên mạng Internet với số tiền đặc biệt lớn.

Đối tượng Lê Văn Tú.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/1/2026, thông qua mạng xã hội, Lê Văn Tú biết một doanh nghiệp có chi nhánh hoạt động tại tỉnh Phú Thọ đăng thông tin tuyển lái xe ô tô nên đã liên hệ xin việc.

Sau quá trình trao đổi, Tú được nhận vào làm việc với nhiệm vụ sử dụng xe ô tô đưa đón chuyên gia di chuyển giữa tỉnh Phú Thọ và TP. Hà Nội, với mức lương thỏa thuận 700.000 đồng/ngày. Doanh nghiệp này giao cho Tú quản lý, sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, biển kiểm soát 15A-479.xx cùng toàn bộ giấy tờ liên quan để thực hiện công việc.

Đến ngày 9/2/2026, do cần tiền chi tiêu cá nhân và sử dụng để đánh bạc trên mạng Internet, Tú nảy sinh ý định mang chiếc xe được giao quản lý đi cầm cố. Qua mạng xã hội, Tú liên hệ với một tài khoản có tên “KH Boutique” để tìm người nhận cầm cố xe.

Ngày 10/2/2026, theo hướng dẫn của người này, Tú mang xe đến khu vực xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ để cầm cố cho anh H.M.N. với số tiền thỏa thuận 100 triệu đồng, lãi suất 2.500 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí và tiền môi giới, Tú chỉ thực nhận 86 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Có tiền, Tú sử dụng toàn bộ số tiền trên để nạp vào tài khoản đánh bạc trực tuyến, tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tú đã nhiều lần đặt cược, trong đó lần đặt cược cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 50 nghìn đồng. Toàn bộ số tiền 86 triệu đồng ban đầu đã bị thua hết.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Tú đã thực hiện 179 lần đặt cược liên tục với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc hơn 1 triệu điểm, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Lê Văn Tú về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra vụ án.