Bắt đối tượng tháo trộm dây chuyền vàng trên tượng Phật

Nguyễn Dũng

TPO - Không chỉ lấy trộm nhiều tài sản bằng đồng trong chánh điện, nghi phạm còn tháo dây chuyền vàng khoảng 1 lượng đeo trên tượng Phật tại Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung rồi mang đi tiêu thụ.

Ngày 11/5, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Long Nguyên đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30/4, ông N.N.T. (SN 1958, ngụ phường Long Nguyên) đến Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện chốt cửa ra vào bị phá.

Nghi phạm Nguyễn Văn Trọng tại cơ quan công an.

Kiểm tra bên trong chánh điện, ông T. phát hiện nhiều tài sản bằng đồng đã bị lấy trộm, gồm 1 lư hương, 2 chân đèn, 8 thanh đao và 1 bộ ấm chén gồm 6 ly đồng. Ngoài ra, một sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền hình Phật, trọng lượng khoảng 1 lượng đeo trên tượng Phật trong miếu cũng bị lấy mất.

Sau thời gian truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Nguyên xác định Nguyễn Văn Trọng (SN 2001, thường trú TP Cần Thơ) là nghi phạm. Khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Tập Ngãi, tỉnh Trà Vinh, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an trao trả đồ thờ cúng cho ngôi Miếu.

Làm việc với cơ quan công an, Trọng khai nhận sau khi đột nhập miếu lấy trộm tài sản, đối tượng này đã mang số đồ đồng bán cho một tiệm đồ cũ tại phường Thủ Dầu Một để lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền vàng cùng một số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#trộm cắp #miếu Bà Chúa Xứ #Nguyễn Văn Trọng #công an #đồ đồng #vàng #Công an TPHCM #Công an phường Long Nguyên #điều tra

