Người đàn ông quăng chó, đánh shipper chảy máu miệng bị công an mời làm việc

Nguyễn Dũng

TPO - Trong quá trình nhận hàng, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt hàng nên yêu cầu nam shipper mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Khi shipper không đồng ý thì bị ông Tấn ném con chó vào người, tấn công vào vùng mặt khiến nạn nhân chảy máu miệng.

Clip toàn cảnh vụ việc.

Ngày 11/5, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Rạch Dừa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ một shipper bị khách hàng hành hung trong lúc giao hàng xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Hình ảnh ông Tấn hành hung shipper.

Trong quá trình nhận hàng, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu nam shipper mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C. không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến shipper này bị chảy máu mũi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an làm việc với ông Tấn.

Đáng chú ý, clip còn có đoạn ông Tấn ném thẳng con chó đang bế trên tay về phía nam shipper, sau đó còn rượt đuổi khiến nạn nhân phải bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh: mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều bị xử lý nghiêm, đặc biệt là hành vi hành hung người khác nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa; không tự ý dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

