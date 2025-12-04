Cận cảnh nứt nẻ tuyến đường huyết mạch quanh 'hố tử thần' ở Đà Nẵng

TPO - Tại các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền quanh dự án khu đô thị đang thi công phần nền móng, tầng hầm, đã xuất hiện nhiều vết nứt, dấu hiệu sụt lún sau khi "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện "nuốt" ô tô và người dân xuống hố. Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang phong tỏa để xử lý nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến đường huyết mạch này.

Cận cảnh vết nứt quanh "hố tử thần" ở Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành

Sáng 4/11, các lực lượng chức năng đã giăng dây, rào chắn và hướng dẫn giao thông dọc tuyến đường gom Ngô Quyền đoạn từ Trung tâm thương mại Vincom Plaza Ngô Quyền đến giao lộ Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ (phường An Hải) vì tiềm ấn nguy cơ mất an toàn khi mặt đường xuất hiện các vết nứt, khả năng tiếp tục xảy ra sụt lún.

Người dân tham gia giao thông được hướng dẫn đi vào tuyến đường luồng bên hông trung tâm thương mại, xuống đường Trần Hưng Đạo để né tránh khu vực này.

Đường gom trên tuyến Ngô Quyền đoạn qua dự án đã được rào chắn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực này, mặt đường xuất hiện các vết nứt kéo dài sau sự cố sụt lún tại đường Nguyễn Công Trứ tạo ra "hố tử thần" khiến 2 ô tô đậu bên đường và một người bị rơi xuống hố.



Theo phản ánh của người dân, các vết nứt trên mặt đường bắt đầu xuất hiện trong những ngày gần đây sau các đợt mưa lớn, nước chảy vào khu vực dự án đang thi công.

Trong khi đó, kiểm tra hiện trường dự án và khu vực xảy ra sự cố, cơ quan chức năng thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận việc thi công phần ngầm công trình dự án khu đô thị Capital Square 3 là nguyên nhân gây ra sụt lún. Cụ thể, hệ tường vây của công trình này đã bị hở, khi có mưa lớn nước mưa mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, đồng thời gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ.

Các vết nứt nẻ trên mặt đường gom Ngô Quyền.

Việc này đã khiến nước từ cống thoát làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã tham mưu cho UBND thành phố có văn bản yêu cầu chủ đầu tư công trình khu đô thị phối hợp nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, ngăn ngừa các nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra cho công trình và các công trình lân cận.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường quanh khu vực dự án.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã giao UBND phường An Hải cử cán bộ theo dõi tình hình giải quyết vụ việc của chủ đầu tư tại công trình; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết sự việc trong từng trường hợp cụ thể.

Xe tải hạng nặng ra vào cảng Tiên Sa di chuyển trên đường Ngô Quyền cạnh dự án.