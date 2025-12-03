Nguyên nhân 'hố tử thần' xuất hiện, 'nuốt' 2 ô tô ở Đà Nẵng

TPO - Tối ngày 3/12, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông tin và những nhận định sơ bộ ban đầu liên quan đến vụ "hố tử thần" xuất hiện ở khu vực trung tâm của thành phố.

Sở Xây dựng cho biết, vào lúc 14h10 cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m. Cùng với đó, tại khu vực này, tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy. Sự việc đã khiến 2 xe ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt...

Hiện trường vụ việc.

Sở Xây dựng cho biết, đánh giá sơ bộ ban đầu, công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở. Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình); nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với lãnh đạo phường An Hải và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay sự việc.

Hai ô tô và một người dân rớt xuống "hố tử thần" ở trung tâm Đà Nẵng.

Hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực. Đồng thời, tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận theo quy định.