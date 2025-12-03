Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hai ô tô rớt 'hố tử thần' ngay trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Thành
TPO - Đến 15h ngày 3/12, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương phong tỏa hiện trường vụ sập hố tử thần tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

2322589676378630592.jpg

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, người dân sống gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) bất ngờ chứng kiến nền đường nứt toác. Ngay sau đó, lượng lớn đất đá sụt xuống, tạo hố tử thần.

4209281309013238840.jpg

Theo ghi nhận tại hiện trường, hố sụt kéo dài khoảng hơn 10m, chiếm gần nửa lòng đường Nguyễn Công Trứ. Vị trí hố tử thần nằm ngay bên công trường dự án Capital Square xây dựng, trong quá trình đang đào hầm tại dự án.

4209281309013238840-2.jpg

Hiện có 2 ô tô bị rơi xuống hố và có ít nhất một người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Người dân địa phương cho hay, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt nhiều ngày trước. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.

4209281309013238840-1.jpg

Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

CLIP: Hiện trường vụ sập hố tử thần tại Đà Nẵng, ô tô nằm dưới vực sâu (Nguồn: Người Lao Động)
Nguyễn Thành
