Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' vụ hố tử thần xuất hiện ở trung tâm thành phố

TPO - Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và các công trình lân cận, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư dự án tạm dừng thi công tại khu vực xảy ra sụt lún.

Ngày 4/12, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ban hành công văn liên quan đến quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động tại công trình Khu đô thị tại phường An Hải.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và các công trình lân cận, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu chủ đầu tư Dự án phải tạm dừng thi công tại khu vực xảy ra sụt lún.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu, khẩn trương phối hợp nhà thầu, đơn vị giám sát và các bên liên quan triển khai biện pháp khắc phục, gia cố nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho khu vực tiếp giáp đường Ngô Quyền – Nguyễn Công Trứ, bao gồm các tuyến điện trung thế và hệ thống khung đèn giao thông.

Hiện trường vụ việc.

Chủ đầu tư phải báo cáo tình hình sự cố, mô tả hiện trạng và thiệt hại về người, tài sản cho UBND phường An Hải và Sở Xây dựng. Đồng thời, phải tiến hành rà soát, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý trước ngày 6/12.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Công ty Điện lực Đà Nẵng kiểm tra các tuyến điện trung hạ áp, vị trí trụ điện có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý.

UBND phường An Hải được giao theo dõi quá trình khắc phục của chủ đầu tư, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực và phối hợp cơ quan chuyên môn xử lý các tình huống phát sinh. Báo cáo kết quả thực hiện giải quyết của chủ đầu tư công trình đến UBND thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước khắc phục, phối hợp Công an thành phố rào chắn, phân luồng giao thông và tham mưu UBND thành phố triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

Hai ô tô và một người dân bị rớt xuống hố tử thần.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào lúc 14h10 ngày 3/12 tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m. Cùng với đó, tại khu vực này, tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy. Sự việc đã khiến 2 xe ô tô đang đậu tại khu vực và người bị rơi xuống hố sụt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình); nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.