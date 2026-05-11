Công ty quản lý lên tiếng thông tin Miu Lê bị bắt

TPO - KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê - lên tiếng giữa lúc mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê. Phía công ty cho biết đang phối hợp xác minh vụ việc và sớm có phản hồi chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Tối 11/5, KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê - lên tiếng về những thông tin liên quan nữ nghệ sĩ đang được khán giả chia sẻ.

KIM Entertainment cho biết công ty ghi nhận hàng loạt thông tin liên quan nghệ sĩ Miu Lê. Công ty gửi lời xin lỗi khán giả, đối tác, các cơ quan báo chí vì những thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng tâm lý và tạo ra sự hoang mang.

“Hiện tại, phía công ty khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất”, phía KIM Entertainment cho biết.

Đơn vị quản lý nhấn mạnh đang ưu tiên việc kiểm chứng thông tin nhằm đảm bảo tính xác thực, đồng thời bảo vệ quyền lợi các bên liên quan. Công ty sớm có phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối từ cơ quan chức năng.

Miu Lê đang bị gọi tên khắp các diễn đàn.

KIM Entertainment mong khán giả và truyền thông dành thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh. Việc trả lời thắc mắc của khán giả là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống.

Đỗ Hoàng Vũ - quản lý của Miu Lê - cho biết cô đang “quá tải cuộc gọi và tin nhắn” liên quan vụ việc. “Tôi hoàn toàn hiểu rằng mình phải nhanh chóng xử lý và giải quyết hết vấn đề phát sinh ngay bây giờ. Xin cho phép tôi ưu tiên giải quyết các vấn đề về công việc vì còn liên quan nhiều bên”, Đỗ Hoàng Vũ chia sẻ.

Quản lý của Miu Lê khẳng định có trách nhiệm giải quyết các thắc mắc và quyền lợi liên quan, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã gây phiền lòng tới mọi người.

Tiền Phong đang tiến hành xác minh thông tin liên quan về nghệ sĩ Miu Lê đang được chia sẻ dày đặc khắp các diễn đàn.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và MC. Cô được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim Những thiên thần áo trắng cùng Midu, Nhã Phương, Ngọc Thảo… trước khi lấn sân mạnh sang âm nhạc.

Trong lĩnh vực ca hát, Miu Lê sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Mình từng yêu nhau, Vì mẹ anh bắt chia tay… Cô theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ trẻ trung, năng động, thường xuyên tạo dấu ấn nhờ tính cách hài hước và khả năng hoạt náo.

Ở mảng điện ảnh, Miu Lê tham gia nhiều dự án nổi bật như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua… Trong đó, Em là bà nội của anh là tác phẩm tạo tiếng vang lớn, giúp cô ghi dấu cả về diễn xuất lẫn khả năng ca hát qua loạt nhạc phim đình đám.

Gần nhất, cô là một trong những diễn viên chính của Đại tiệc trăng máu 8, tác phẩm tham gia cuộc đua phim Việt dịp 30/4-1/5.