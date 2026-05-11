Pháp luật

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy quán bar Volume club

Thanh Hà

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, cơ sở kinh doanh Volume club xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 182m2, gồm 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Lực lượng chức năng điều động hàng chục phương tiện cùng 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 10h20 ngày 11/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận được tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh Volume club, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Đơn vị điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy và 2 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 10, 11, 16, 17 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường, cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Từ Liêm, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 182m2, gồm 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Đám cháy đã phát triển lớn, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận; thông tin xác minh ban đầu bên trong nhà có người mắc kẹt.

Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng sử dụng các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tiếp cận các khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên công tác tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 11h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan, các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường để tổ chức chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa một thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

#Cháy quán Volume club #Ứng phó chữa cháy #Cứu nạn và cứu hộ #Phối hợp lực lượng chức năng #Điều tra nguyên nhân vụ cháy

