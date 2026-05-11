Loài sếu nguy cấp toàn cầu bất ngờ xuất hiện ở Quảng Ngãi

Ngày 11/5, UBND xã Đình Cương (tỉnh Quảng Ngãi) phát thông báo bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sống ở đầm La Băng, nơi đàn sếu đầu đen quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới bất ngờ tìm về.

Theo đó những ngày gần đây, tại đầm La Băng (xã Đình Cương), người dân và lực lượng chức năng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim hoang dã. Trong đó đáng chú ý là đàn sếu đầu đen, loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Hạt Kiểm lâm khu vực IX (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) cũng xác nhận một số con sếu đầu đen (còn gọi là sếu cổ đen) đã được phát hiện tại khu vực này. Đây là loài chim có số lượng ngoài tự nhiên rất ít, đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do môi trường sống bị thu hẹp và tác động từ con người.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực IX, mặc dù thời gian qua, công tác tuyên truyền, bảo vệ chim hoang dã đã được các ngành chức năng triển khai thường xuyên, song tình trạng săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép chim hoang dã vẫn còn xảy ra tại một số địa phương. Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Đàn sếu đầu đen xuất hiện ở đầm La Băng (xã Đình Cương).

Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm khu vực IX đã có văn bản đề nghị UBND các xã Phước Giang, Vệ Giang, Thiện Tín, Trà Giang, Sơn Mai, Đình Cương… tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả các loài chim hoang dã, chim di cư.

Cụ thể, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố về các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim hoang dã và chim di cư.

Đồng thời, vận động người dân không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép chim hoang dã, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Việc bảo vệ các loài chim di cư, đặc biệt là sếu cổ đen không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm mà còn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững trong thời gian tới.