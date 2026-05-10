Giải vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics: Các kĩ sư tương lai thử sức với tên lửa nước

TPO - Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 lần đầu tiên đưa nội dung thi Tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh THCS, THPT đã nhận được sự quan tâm đặc biệt cả thí sinh.

Hôm nay, 10/5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội chính thức trở thành đấu trường của trí tuệ, sáng tạo và công nghệ khi đón tiếp gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước tranh tài tại Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025–2026, sân chơi công nghệ học đường lớn nhất toàn quốc.

Sản phẩm tên lửa nước của các kĩ sư tương lai.

Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 là sân chơi cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Giải đấu được thiết kế với chủ đề gắn với năng lượng xanh, công nghệ bền vững và khám phá khoa học, qua đó tạo môi trường để học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được trải nghiệm những thử thách có tính thực hành cao.

Ở Bảng D và E, nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ tạo nên màu sắc khoa học khác biệt. Các đội thiết kế mô hình tên lửa nước từ chai nhựa PET, tối ưu lực đẩy, áp suất, khí động học và độ ổn định khi bay. Học sinh trung học cơ sở thi tên lửa nước một tầng, học sinh trung học phổ thông thi tên lửa nước hai tầng.

Mỗi đội có tối đa 4 thành viên. Các hạng mục chính gồm bắn trúng mục tiêu và tách tầng, bung dù. Ở phần bắn mục tiêu, điểm được tính theo vị trí chóp mũi tên lửa rơi vào các vòng điểm. Ở phần tách tầng, bung dù, điểm số căn cứ vào thời gian bay, độ ổn định, khả năng bung dù, khả năng tách tầng và vùng đáp an toàn.

Quy định kỹ thuật đối với tên lửa nước được nêu rất chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn. Thân tên lửa bắt buộc làm từ chai nhựa PET, không sử dụng vật liệu nguy hiểm như kim loại, thủy tinh, nhựa cứng PVC, mica hoặc vật sắc nhọn.

Chiều dài tên lửa tối đa 1 mét, đường kính chai tối đa 15 cm, trọng lượng không vượt quá 700 gram, không tính nước. Áp suất bơm không vượt quá 120 psi; nhiên liệu chỉ gồm nước sạch và không khí. Các đội chỉ được sử dụng bơm tay hoặc bơm đạp chân, không dùng bơm điện, khí nén sẵn, thuốc nổ hay chất cháy nổ.

Lan tỏa thông điệp "xanh" từ đấu trường tên lửa nước

Dù lần đầu "chinh chiến" tại sân chơi quy mô quốc gia, ba thành viên đến từ trường THCS Vạn Hòa (Lào Cai) đã để lại ấn tượng mạnh mẽ không chỉ bởi quyết tâm vô địch mà còn bởi tinh thần bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa.

Chuẩn bị sẵn sàng

Đến với khu vực thi đấu tên lửa, đội hình đại diện trường THCS Vạn Hòa gồm Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Anh Huy (lớp 8) và Trần Gia Thiện (lớp 6) mang theo sự hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhớ lại quá trình tập luyện, Đức Mạnh (lớp 8A2) chia sẻ đầy kỷ niệm về những lần tên lửa bay chệch hướng rơi xuống sông, khiến cả đội phải vất vả thu hồi. Chính những trải nghiệm "dở khóc dở cười" đó đã giúp nhóm tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến quý giá.

Niềm vui khi "tên lửa" bay như mong muốn

Với nhóm học sinh này, việc chế tạo tên lửa nước không đơn thuần là một trò chơi kỹ thuật. Đức Mạnh khẳng định: "Điều thú vị nhất khi chế tạo tên lửa nước là chúng em không chỉ được thực hành kiến thức khoa học mà còn có thể lan tỏa tinh thần sáng tạo, phòng chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường."

Việc tận dụng các vật liệu tái chế để tạo nên những "chiến binh" bay cao trên bầu trời chính là minh chứng sống động cho tư duy bền vững của thế hệ trẻ.

Lần đầu bước ra biển lớn, đối mặt với nhiều đội bạn được đầu tư bài bản, "xịn sò", Anh Huy thay mặt cả đội bày tỏ sự tự tin: "Thấy đội bạn mạnh, chúng em càng phải cố gắng hơn. Mục tiêu duy nhất của đội là đứng trên bục cao nhất và giành chức vô địch."

Sự kết hợp giữa niềm đam mê khoa học và ý thức trách nhiệm với cộng đồng đang trở thành động lực lớn nhất để các "kỹ sư nhí" Lào Cai nỗ lực hết mình tại giải đấu năm nay.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025–2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026).

Một số hình ảnh tại bảng D và E, nội dung Tên lửa nước: