Sở GD&ĐT Nghệ An chấn chỉnh việc khảo sát học sinh cuối năm

TPO - Trước những phản ánh liên quan đến việc tổ chức khảo sát tập trung cuối năm, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các trường kiểm tra đúng quy định, không gây áp lực cho học sinh và không được thu tiền từ phụ huynh để phục vụ kiểm tra, đánh giá.

Ngày 9/5, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường cùng hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cuối năm học 2025 - 2026.

Theo văn bản, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường tổ chức kiểm tra cuối năm bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng và không gây áp lực cho học sinh. Việc kiểm tra phải được thực hiện ngay tại trường hoặc điểm trường nơi học sinh đang theo học.

Ngành giáo dục cũng khuyến khích các trường trên cùng địa bàn phối hợp xây dựng ma trận đề, bảng đặc tả và ngân hàng đề chung nhằm đánh giá khách quan chất lượng giáo dục giữa các đơn vị. Đây cũng được xem là căn cứ để điều chỉnh hoạt động dạy học và thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu không được thu tiền từ học sinh hoặc cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cuối năm.

Sở đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì liên hệ các phòng chuyên môn để được hướng dẫn.

Trước đó, ngành giáo dục Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, rà soát sau khi xuất hiện phản ánh từ phụ huynh và giáo viên về việc một số địa phương tổ chức khảo sát tập trung cho học sinh.

Cụ thể, tại một xã thuộc huyện Tương Dương (cũ), kế hoạch khảo sát 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh dự kiến tổ chức ngày 15/5 khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Theo phản ánh, học sinh ở các điểm trường lẻ phải di chuyển về điểm trường chính để dự khảo sát, trong khi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, thiếu chỗ ăn nghỉ; việc đi lại ở khu vực miền núi cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, đây là năm học đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời có điều chỉnh về kế hoạch và thời gian năm học so với trước. Theo phân cấp, UBND xã, phường quản lý giáo dục về mặt Nhà nước, còn Sở GD&ĐT phụ trách chuyên môn.

Vì vậy, văn bản của Sở GD&ĐT được ban hành nhằm kịp thời hướng dẫn các địa phương, trường học tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm đúng quy định, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.