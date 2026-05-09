Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng nghìn thí sinh sẵn sàng, sân đấu VSAR hoàn thiện trước giờ khai cuộc

Công Hướng

TPO - Chiều 9/5, công tác chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) 2025-2026 đã hoàn tất, sẵn sàng đón gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài công nghệ, lập trình và robotics hấp dẫn.

VIDEO: Công tác chuẩn bị Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026.

Chiều 9/5, những khâu cuối cùng cho Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026 được Ban tổ chức khẩn trương hoàn thiện. Từ sân khấu, hệ thống kỹ thuật đến công tác hậu cần, đón tiếp đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình diễn ra chuyên nghiệp, an toàn và ấn tượng.

tp-07454.jpg
tp-07477.jpg
Nhiều hạng mục được gấp rút hoàn thiện.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đến thời điểm hiện tại, phần lớn các công việc quan trọng đã hoàn tất. Những khâu cuối cùng đang tiếp tục được rà soát nhằm bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội thi bước vào tranh tài.

tp-07526.jpg
tp-07530.jpg
Ban tổ chức kiểm tra những hạng mục cuối cùng.

Nhiều đội thi từ các địa phương trên cả nước đã có mặt để chuẩn bị cho giải đấu. Không khí giao lưu, tập luyện và hoàn thiện phần thi diễn ra sôi nổi, tạo nên bầu không khí hào hứng trước giờ khai mạc.

tp-07514.jpg
tp-07536.jpg
Các đội thi kiểm tra sân thi đấu.

Có mặt tại Hà Nội từ sáng 9/5, đội thi đến từ trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Lào Cai) nhanh chóng bắt tay vào hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho phần thi của mình. “Dù khá hồi hộp nhưng chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất háo hức được tranh tài tại vòng chung kết năm nay”, đại diện nhóm chia sẻ.

tp-tch07493.jpg
tp-07505.jpg
tp-07500.jpg
Đội thi đến từ trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Lào Cai) kiểm tra robot thi đấu.

Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, các đội thi đến từ các địa phương trên cả nước cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc check-in tại khu vực tổ chức trước giờ khai mạc.

tp-07468.jpg
tp-07457.jpg
Đội thi đến từ trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) lưu giữ khoảnh khắc trước ngày thi đấu.

Sáng 10/5, gần 3.000 thí sinh sẽ bước vào Vòng Chung kết Quốc gia VSAR tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025–2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

tp-07551.jpg
tp-07522.jpg
Khu vực thi đấu được hoàn thiện.

​Theo lịch trình, lễ khai mạc diễn ra sáng 10/5, sau đó các đội bước vào phần thi kéo dài xuyên suốt trong ngày. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối giờ chiều.

1.jpg

Công Hướng
#VSAR #chung kết quốc gia #robotics #STEM #AI #Hà Nội #thi đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe