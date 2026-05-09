Hàng nghìn thí sinh sẵn sàng, sân đấu VSAR hoàn thiện trước giờ khai cuộc

TPO - Chiều 9/5, công tác chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) 2025-2026 đã hoàn tất, sẵn sàng đón gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài công nghệ, lập trình và robotics hấp dẫn.

VIDEO: Công tác chuẩn bị Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026.

Chiều 9/5, những khâu cuối cùng cho Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026 được Ban tổ chức khẩn trương hoàn thiện. Từ sân khấu, hệ thống kỹ thuật đến công tác hậu cần, đón tiếp đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình diễn ra chuyên nghiệp, an toàn và ấn tượng.

Nhiều hạng mục được gấp rút hoàn thiện.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đến thời điểm hiện tại, phần lớn các công việc quan trọng đã hoàn tất. Những khâu cuối cùng đang tiếp tục được rà soát nhằm bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội thi bước vào tranh tài.

Ban tổ chức kiểm tra những hạng mục cuối cùng.

Nhiều đội thi từ các địa phương trên cả nước đã có mặt để chuẩn bị cho giải đấu. Không khí giao lưu, tập luyện và hoàn thiện phần thi diễn ra sôi nổi, tạo nên bầu không khí hào hứng trước giờ khai mạc.

Các đội thi kiểm tra sân thi đấu.

Có mặt tại Hà Nội từ sáng 9/5, đội thi đến từ trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Lào Cai) nhanh chóng bắt tay vào hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho phần thi của mình. “Dù khá hồi hộp nhưng chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất háo hức được tranh tài tại vòng chung kết năm nay”, đại diện nhóm chia sẻ.

Đội thi đến từ trường THPT Nguyễn Huệ (tỉnh Lào Cai) kiểm tra robot thi đấu.

Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, các đội thi đến từ các địa phương trên cả nước cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc check-in tại khu vực tổ chức trước giờ khai mạc.

Đội thi đến từ trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) lưu giữ khoảnh khắc trước ngày thi đấu.

Sáng 10/5, gần 3.000 thí sinh sẽ bước vào Vòng Chung kết Quốc gia VSAR tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025–2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Khu vực thi đấu được hoàn thiện.

​Theo lịch trình, lễ khai mạc diễn ra sáng 10/5, sau đó các đội bước vào phần thi kéo dài xuyên suốt trong ngày. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối giờ chiều.

