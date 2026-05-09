Hàng nghìn học sinh, sinh viên hiếu học được nhận học bổng

Nguyễn Thảo

TPO - Thông qua các chương trình trao học bổng cho trò nghèo hiếu học, đã có trên 1.400 học sinh, sinh viên hiếu học, hiếu thảo được nhận quà, kinh phí chữa bệnh và học bổng tổng trị giá hơn 7,2 tỉ đồng.

Ngày 9/5, Hội Từ Tâm Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Hội. Cùng với đó, diễn ra lễ ký kết phối hợp hành động, chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giữa Hội với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu.

Lễ ký kết phối hợp triển khai các hoạt động thiện nguyện.

Trong khuôn khổ chương trình, quỹ Từ Tâm phối hợp với quỹ Thiện Tâm trao 23 suất quà đến 23 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ từ 15 - 50 triệu đồng mỗi trường hợp.

Ôm suất quà trên tay, em Cháng Seo Tâm (15 tuổi, thôn Cư Tê, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk) cảm động cho biết, em rất hạnh phúc khi được nhận hỗ trợ. Em và gia đình biết ơn các cô chú, anh chị đã quan tâm, động viên.

Tâm chia sẻ, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Bố mẹ làm nông, hằng ngày đi làm thuê, làm mướn để có tiền trang trải cuộc sống. Em bị suy tủy nặng, từ ngày bị bệnh, bố mẹ phải thay phiên nhau đưa đi điều trị tại TP Hồ Chí Minh 2 lần/tuần, chi phí tốn kém, gia đình đã vay mượn rất nhiều nơi, hiện không còn khả năng xoay xở.

Trước đó, Quỹ đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Có 16 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, với mức tài trợ từ 10 - 23 triệu đồng mỗi trường hợp.

Các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận hỗ trợ.

Thời gian qua, các chương trình trao học bổng cho trò nghèo hiếu học do quỹ phối hợp với các đơn vị, tính đến nay đã có trên 1.400 học sinh, sinh viên hiếu học, hiếu thảo được nhận quà, kinh phí chữa bệnh và học bổng tổng trị giá hơn 7,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, để giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nghề dệt may thổ cẩm, Hội phối hợp Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tặng một ngôi nhà sàn dài đến nhóm phụ nữ dệt thổ cẩm nghèo ở buôn Hra Ea Hning (xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk). Ngoài ra, tặng phương tiện, thiết bị, hỗ trợ kết nối đầu ra. Qua đó, giúp bà con cải thiện sinh kế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động du lịch tại địa phương.

Hằng năm, chương trình dạy bơi và phòng chống đuối nước miễn phí đã phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khóa đào tạo huấn luyện viên, cấp chứng chỉ, từ đó những tình nguyện viên này tham gia dạy bơi cho trẻ em tại nhiều địa bàn khác nhau.

Chương trình đã phối hợp với các cơ sở đoàn triển khai đến nhiều xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điển hình Câu lạc bộ “Vì Đàn Em Thân Yêu" đã thực hiện dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho hàng nghìn trẻ em. Qua đó, góp phần giảm bớt những vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

