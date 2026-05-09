Hàng nghìn 'kỹ sư nhí' cùng robot háo hức trước Chung kết VSAR

TPO - Trước ngày diễn ra Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026, hàng nghìn thí sinh cùng phụ huynh từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt tại Hà Nội trong chiều 9/5, tạo nên bầu không khí háo hức trước giờ bước vào sân chơi công nghệ lớn nhất năm dành cho học sinh phổ thông.

Chiều 9/5, không khí tại các điểm lưu trú trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn học sinh từ nhiều tỉnh, thành đổ về Hà Nội chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) 2025-2026.

Thí sinh hào hứng trước thềm Chung kết quốc gia VSAR.

Tại sảnh một khách sạn gần khu vực thi đấu, nhiều nhóm học sinh lần đầu gặp mặt trực tiếp sau nhiều tháng trao đổi online liên tục trò chuyện, chụp ảnh và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu. Những chiếc vali, thùng robot, balo đựng linh kiện điện tử xếp kín lối đi.

Ở khu vực trung tâm sảnh, một nam sinh ngồi chơi piano khiến nhiều học sinh dừng lại lắng nghe, quay video và cổ vũ. Không khí trước giờ thi vì thế giống một ngày hội công nghệ của tuổi teen hơn là một cuộc thi căng thẳng.

Nhiều thí sinh giao lưu bên lề cuộc thi.

“Bọn em kiểm tra lại để tránh lỗi phút cuối. Đến giờ vẫn chưa dám yên tâm”, một thí sinh nói.

Nhiều học sinh cho biết rất hồi hộp trong những ngày qua vì áp lực trước vòng thi lớn nhất năm học.“Em vừa hồi hộp vừa háo hức. Đến đây thấy rất nhiều đội mạnh nên áp lực hơn tưởng tượng”, một nam sinh đến từ miền Trung chia sẻ.

Nhóm thí sinh đang thảo luận qua những dòng code.

Sáng 10/5, gần 3.000 thí sinh sẽ bước vào Vòng Chung kết Quốc gia VSAR tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025–2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Phụ huynh Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Bắc Ninh) cùng các bạn thí sinh tham dự vòng Chung kết cuộc thi.

Khởi động từ tháng 11/2025, VSAR nhanh chóng thu hút học sinh yêu công nghệ trên toàn quốc. Ban tổ chức cho biết cuộc thi ghi nhận khoảng 5.000 thí sinh tham gia vòng sơ loại, trong đó 2.930 em được chọn vào vòng Chung kết sau quá trình thẩm định hồ sơ kỹ thuật.

Riêng Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics có 1.288 thí sinh, chia thành 335 đội đến từ 29 tỉnh, thành phố.

Các thí sinh có mặt từ chiều 9/5, tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng hành cùng con tới Hà Nội, nhiều phụ huynh cũng mang tâm trạng hồi hộp không kém. Phụ huynh Nguyễn Thị Quỳnh Trang đến từ Bắc Ninh cho biết gia đình chỉ mong con có thêm trải nghiệm và trưởng thành hơn sau cuộc thi.

Hàng nghìn phụ huynh cùng thí sinh đã sẵn sàng cho vòng Chung kết cuộc thi.

Theo lịch trình, lễ khai mạc diễn ra sáng 10/5, sau đó các đội bước vào phần thi kéo dài xuyên suốt trong ngày. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối giờ chiều.