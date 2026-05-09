Giải KH&CN Bảo Sơn 2026, tiền thưởng tăng vọt

TPO - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 vừa được phát động với tổng giá trị giải thưởng là 700.000 USD, dành cho 5 công trình xuất sắc nhất.

Sáng nay (9/5), Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 chính thức được phát động, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc, có giá trị khoa học thực tiễn cao, đã được ứng dụng hiệu quả, đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay mang chủ đề “Trí tuệ Việt - Bứt phá vì Tương lai Bền vững”, thể hiện khát vọng đồng hành cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người lao động sáng tạo trên cả nước trong hành trình kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 được phát động sáng 9/5.

Tiền thân từ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn (2010), dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Bảo Sơn, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn là một trong những giải thưởng uy tín, lâu đời và quy mô tại Việt Nam, dành cho các công trình nghiên cứu, sáng tạo về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược, khoa học nông nghiệp có giá trị nổi bật.

Trước đó, năm 2024, bốn công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Văn học & Nghệ thuật đã được vinh danh, gây tiếng vang lớn trong giới khoa học, nghệ thuật và cộng đồng.

Năm 2026, Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Bảo Sơn xét trao 5 lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên; khoa học xã hội, khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y - dược; khoa học nông nghiệp.

Theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng năm nay đặt ra những tiêu chí vô cùng khắt khe và toàn diện.

GS Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Các công trình tham dự phải thực sự là những viên ngọc sáng, đáp ứng 3 tiêu chí cốt lõi. Thứ nhất, tính đột phá và ứng dụng, công trình phải là những phát hiện mới, mang lại nhận thức và cách tiếp cận mới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt là đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tế tối thiểu 3 năm.

Hai là, sức lan tỏa và kiến tạo, công trình phải có tác động thay đổi quan trọng trong đời sống sản xuất, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giải quyết những vấn đề then chốt để cải tiến và đổi mới công nghệ.

Ba là, hướng tới phát triển bền vững, phải đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy cơ cấu sản xuất, đồng thời ứng phó hiệu quả với biến đổi toàn cầu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

GS Mai Trọng Nhuận cho biết thêm, giải thưởng Bảo Sơn không chỉ vinh danh những thành tựu của ngày hôm nay, mà còn hướng tới mục tiêu kiến tạo một "hệ sinh thái tri thức" bền vững cho tương lai.

"Thông qua giải thưởng, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát hiện và ươm mầm cho thế hệ các nhà khoa học trẻ, tạo bệ phóng vững chắc để khoa học Việt Nam vươn tầm, hội nhập sâu rộng và tự tin sánh vai cùng các cường quốc năm châu", GS Nhuận chia sẻ.

Về giá trị giải thưởng, mỗi lĩnh vực sẽ trao cho 01 công trình xuất sắc nhất, với mức thưởng tương đương 140.000 USD, kèm Cúp vàng và Chứng nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn. Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 700.000 USD.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, người sáng lập Giải thưởng cho biết, Giải thưởng bắt đầu được trao tặng từ năm 2010 với giá trị 20.000 USD và tăng dần qua mỗi mùa giải. Năm 2026, giá trị mỗi giải thưởng là 140.000 USD.

Ông Sơn chia sẻ mong muốn, Giải thưởng sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Để thực hiện điều này, người sáng lập Giải thưởng cho biết, cá nhân ông đóng góp 500 tỷ đồng, phần còn lại do phía Tập đoàn Bảo Sơn hỗ trợ.

Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn cũng cam kết hỗ trợ kinh phí phát triển để các công trình đạt giải tiếp tục mở rộng ứng dụng, nâng cao chất lượng và hướng tới chuẩn mực quốc tế.