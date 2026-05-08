Phát hiện con vật ‘lạ’ trước nhà, người đàn ông ở Gia Lai làm điều bất ngờ

Ngày 8/5, Công an xã An Lương, tỉnh Gia Lai cho biết đã bàn giao 1 cá thể tê tê quý hiếm cho ngành chức năng để thả về rừng sau khi tiếp nhận từ người dân.

Trước đó, tối 6/5, trên đường đi làm về, anh Hà Duy Vinh (SN 1990, thôn Hiệp An, xã An Lương) đã phát hiện một cá thể tê tê đang bò trên đường. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Vinh đã chủ động bắt giữ và mang đến giao nộp cho Công an xã An Lương.

Người dân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng. Ảnh: Công an xã An Lương.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã An Lương đã phối hợp và Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ tiến hành kiểm tra và xác định đây là cá thể tê tê thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng đặc biệt nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó ít ngày, Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai, tỉnh Gia Lai cũng tiếp nhận một cá thể tê tê nặng khoảng 4kg, thuộc nhóm IB, do Công an xã Ia Hrung bàn giao để chăm sóc và thả về tự nhiên. Cá thể này được anh Lê Đức Phước (SN 1984, trú thôn Hưng Bình - Tân Lập, xã Ia Hrung) phát hiện khi đang đào bới đất trước nhà trong đêm. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, sáng hôm sau anh Phước đã mang đến cơ quan công an giao nộp.

Người dân giao nộp cá thể tê tê cho cơ quan chức năng. Ảnh: Công an xã Ia Hrung.

Theo cơ quan chức năng, việc người dân chủ động giao nộp các cá thể động vật hiếm không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn cho thấy hiệu quả tích cực từ công tác tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương. Những hành động đẹp này góp phần bảo tồn các loài nguy cấp, giữ gìn cân bằng sinh thái và lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường sống tự nhiên.