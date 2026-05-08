10/5: Chung kết Quốc gia STEM, AI và Robotics tại Hòa Lạc

TPO - Ngày 10/5 tới, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) gần 3.000 thí sinh trên toàn quốc sẽ tham dự Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR).

Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, cuộc thi do Báo Tiền Phong phối Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội T.Ư và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Đơn vị phối hợp gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ.

Ban tổ chức cho biết, khởi động từ tháng 11/2025, VSAR nhanh chóng trở thành hiện tượng giáo dục công nghệ của năm học, thu hút 5.000 học sinh tham gia vòng sơ loại. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, có 2.930 thí sinh xuất sắc được chọn vào Vòng Chung kết Quốc gia.

Riêng Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics có 1.288 thí sinh tham gia, chia thành 335 đội thi, đại diện cho tinh hoa học sinh phổ thông trong lĩnh vực Robotics, trí tuệ nhân tạo và khoa học vũ trụ từ khắp 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025-2026 quy tụ nhiều giải đấu đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và năng lực học sinh gồm: Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics, Giải Vô địch IYRC Việt Nam, Giải đấu Robot Olympiad, Giải Vô địch Greenbot…

Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 là sân chơi cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Giải đấu được thiết kế với chủ đề gắn với năng lượng xanh, công nghệ bền vững và khám phá khoa học, qua đó tạo môi trường để học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được trải nghiệm những thử thách có tính thực hành cao.

Điều đặc biệt, đây là giải đấu hoàn toàn miễn phí đối với thí sinh và đội dự thi. Ban Tổ chức không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình đăng ký và thi đấu.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức đội, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên và 1 huấn luyện viên. Các đội đăng ký tham gia theo 5 bảng thi.

Bảng A dành cho học sinh tiểu học với nội dung Robot xây dựng nhà máy điện gió.

Bảng B dành cho học sinh THCS với cùng nội dung Robot xây dựng nhà máy điện gió.

Bảng C dành cho học sinh trung học phổ thông với nội dung Robot xây dựng nhà máy điện mặt trời; Bảng D dành cho học sinh trung học cơ sở với nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ.

Bảng E dành cho học sinh trung học phổ thông với nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ.

Giải Vô địch IYRC Việt Nam là sân chơi công nghệ dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc, hướng tới việc phát triển tư duy sáng tạo, năng lực lập trình, kỹ năng hợp tác và bản lĩnh thi đấu thông qua các nhiệm vụ thực tế về robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và drone. Giải đấu đồng thời mở ra cơ hội giao lưu quốc tế, giúp học sinh Việt Nam tự tin hội nhập và khẳng định năng lực trong cộng đồng Robotics toàn cầu.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho từng bảng đấu, trong đó mỗi bảng có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra có các giải phụ như Thiết kế, Sáng tạo, Truyền cảm hứng và Tinh thần thể thao. Giải thưởng gồm huy chương, giấy chứng nhận, tiền mặt hoặc hiện vật, học bổng hoặc voucher theo quy định.

Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad là sân chơi lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 - 12 với mục tiêu đưa lập trình đến gần hơn với thế hệ trẻ, tạo môi trường để học sinh phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống.

Tekmonk Coding Olympiad 2025–2026 được chia thành ba bảng thi chính gồm:

Bảng A là Swift Playground Challenge, dành cho các thí sinh quan tâm đến hệ sinh thái Apple và ngôn ngữ lập trình Swift.

Bảng A1 dành cho học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 9. Thí sinh thi cá nhân, yêu cầu vận dụng kiến thức lập trình để thực hiện các thử thách trên nền tảng Swift Playground.

Bảng A2 dành cho học sinh THPT, thi cá nhân hoặc theo đội tối đa 3 thành viên, tập trung vào sáng tạo và xây dựng ứng dụng di động bằng Swift Playground theo chủ đề.

Bảng B là bảng Sáng tạo sản phẩm, dành cho những thí sinh muốn phát triển các sản phẩm số hữu ích như trò chơi, phần mềm mô phỏng, ứng dụng học tập hoặc câu chuyện tương tác.

Bảng B1 dành cho học sinh lớp 3 đến lớp 9, thi cá nhân hoặc theo đội tối đa 3 thành viên, sử dụng ngôn ngữ Scratch.

Bảng B2 dành cho học sinh lớp 10 đến lớp 12, thi cá nhân hoặc theo đội tối đa 3 thành viên, sử dụng ngôn ngữ Python. Các sản phẩm dự thi phải phù hợp với chủ đề của giải đấu và chưa từng đạt giải tại các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Bảng C là Thử thách với CodeCombat, dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT, lần lượt tương ứng với các bảng C1, C2 và C3.

Đây là bảng thi cá nhân, trong đó thí sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng lập trình để hoàn thành các thử thách trên nền tảng CodeCombat.

Giải Vô địch Greenbot gồm hai hạng mục chính: Sáng tạo robot trên nền tảng mở KCbot, dành cho học sinh THCS và THPT và thử thách lập trình AI Robot với VEX AIM, dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8.

Nội dung này tập trung vào lập trình robot thực hiện các nhiệm vụ tự động thông qua trí tuệ nhân tạo. Học sinh được trải nghiệm xây dựng thuật toán, khai thác công cụ AI để điều khiển robot, xử lý dữ liệu cảm biến và thực hiện các nhiệm vụ hậu cần trên sa bàn. Đây là hạng mục nhấn mạnh tư duy thuật toán, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp trong môi trường thi đấu công nghệ hiện đại.

Giải Vô địch Robot Olympiad hướng tới học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và robot, qua đó thúc đẩy tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng thiết kế, lập trình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn dành cho học sinh tiểu học, THCS - THPT.

Nội dung thi đấu của Robot Olympiad được xây dựng theo hướng mô phỏng các tình huống thực tế. Các đội thiết kế, lắp ráp và lập trình robot có tích hợp công nghệ AI để thực hiện chuỗi nhiệm vụ như nhận diện mục tiêu, di chuyển chính xác, xử lý vật thể, phối hợp đội hình và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định.

Kết quả được đánh giá dựa trên độ chính xác, tốc độ, chiến lược, mức độ sáng tạo và hiệu suất vận hành tổng thể.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội đồng Chuyên môn của cuộc thi bao gồm các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, cơ điện tử, robotics, trí tuệ nhân tạo, vật lý và công nghệ vũ trụ đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu sẽ đánh giá, chấm điểm các đội thi đấu.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Phát, Trưởng Khoa Điện tử, Trường Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Cuộc thi VSAR 2025–2026 đánh giá chất lượng chuyên môn của các đội thi năm nay khá đồng đều, nhiều sản phẩm cho thấy khả năng ứng dụng tốt kiến thức STEM, AI, và Robotics vào thực tiễn. “Nhiều đội thi có sự đầu tư nghiêm túc cả về ý tưởng, thiết kế sản phẩm và cách trình bày hồ sơ kỹ thuật. Các em đã bước đầu tiếp cận công nghệ theo hướng thực hành, sáng tạo và có tính ứng dụng cao”, PGS nói. Trong ngày diễn ra Vòng Chung kết Quốc gia, Ban tổ chức huy động khoảng 500 tình nguyện viên được hỗ trợ, phục vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh thi đấu.

