Hợp tác đào tạo CNTT Việt Nam - Ấn Độ mở ra cơ hội mới trong kỷ nguyên AI

Nhiều năm qua, hợp tác đào tạo CNTT giữa Việt Nam - Ấn Độ đã góp phần quan trọng cho nguồn nhân lực số. Trong kỷ nguyên AI, hợp tác này càng mở ra thêm nhiều cơ hội mới.

Đào tạo công nghệ: Điểm nhấn trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng được củng cố và mở rộng. Trong đó, giáo dục đào tạo, nhất là lĩnh vực CNTT, tiếp tục được xem là một điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước.

Là một trong những quốc gia có thế mạnh hàng đầu về CNTT, Ấn Độ nhiều năm qua đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nhân lực công nghệ, chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực số. Nhiều cán bộ, sinh viên và kỹ sư CNTT Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn từ một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới.

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhận định với tiềm năng rất lớn, hai nước cần hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế khoa học công nghệ, chuyển đối số, công nghệ mới, hợp tác giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác đào tạo CNTT được kỳ vọng tiếp tục là lĩnh vực hợp tác quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất hơn. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 57, xác định khoa học công nghệ là động lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Đồng hành đào tạo nhân lực số trong thời đại AI

Trong tiến trình hợp tác đào tạo công nghệ thông tin giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhiều chương trình đào tạo đã được triển khai từ khá sớm, góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Từ cuối những năm 1990, khi internet bắt đầu len lỏi vào đời sống, các mô hình đào tạo lập trình theo định hướng hợp tác giáo dục giữa hai nước lần lượt hiện diện tại Việt Nam.

Ông Kallol Mukherjee, Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech (Đơn vị Đào tạo về CNTT của Ấn Độ đã có mặt tại Việt Nam từ những ngày đầu) đánh giá hợp tác giáo dục công nghệ Việt Nam - Ấn Độ đã tạo ra những tác động thực chất. Ông nhấn mạnh một điểm nổi bật: người học Việt Nam có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới, tư duy thực hành tốt và năng lực tự cập nhật kiến thức liên tục — những phẩm chất mà không phải thị trường nào cũng có được ở mức độ phổ quát như vậy.

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của Aptech aptechvietnam.com.vn bên cạnh đào tạo trực tiếp cho học viên trong các lĩnh vực CNTT, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đơn vị này còn phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai chương trình bồi dưỡng công nghệ 4.0 cho giảng viên các trường đại học — với sự tham gia của chuyên gia quốc tế về AI và khoa học dữ liệu. Đây là hướng tiếp cận nhằm tạo tác động lan tỏa từ bên trong hệ thống, thay vì chỉ dừng ở đầu ra.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, ông Mukherjee cho biết tổng số học viên Aptech đã đào tạo tại Việt Nam đến nay vượt mốc 150.000 người. Con số này, theo ông, không chỉ là minh chứng cho quy mô hoạt động mà còn phản ánh sự gắn kết lâu dài với tiến trình phát triển nguồn nhân lực số của Việt Nam.

Đánh giá về giai đoạn tới, ông Kallol Mukherjee cho rằng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với sinh viên và người đi làm tại Việt Nam, nhất là ở các kỹ năng ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và khả năng thích ứng với môi trường làm việc biến đổi nhanh. Theo ông, đây cũng sẽ là những nội dung được chú trọng hơn trong các chương trình đào tạo lập trình viên AI ứng dụng của Aptech, nội dung này cho thấy sự điều chỉnh trong định hướng đào tạo khi đơn vị này bước sang năm thứ 40 kể từ ngày thành lập.

Theo bà Rakhee Das - Tiến sĩ Đại học Amity, chuyên gia AI hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong đào tạo công nghệ thông tin vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Chuyên gia cho rằng việc tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo, cập nhật kỹ năng về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ số sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu mới của thị trường lao động.