Khu rừng bên Cồn ở Gia Lai xuất hiện loài ‘chim lạ’

Ngày 6/5, ông Trương Xuân Đưa - Trưởng Trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho hay, ghi nhận nhiều cá thể có hình dáng giống cò nhạn (còn gọi là cò ốc) xuất hiện và cư trú tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông.

Một số cá thể nghi là cò nhạn quý hiếm được người dân chụp lại trước đó ở khu vực Cồn Chim.

Theo ông Đưa, loài chim này có một số đặc điểm tương đồng với cò nhạn - là loài quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và từng xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị. Sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu như 1-2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể lẻ tẻ thì hiện đàn chim đã tăng lên khoảng 100 con.

Hiện Trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp bố trí 1 nhân viên bảo vệ trực, giám sát và khuyến cáo người dân không săn bắt, tạo điều kiện để tiếp tục quan sát và xác định chính xác loài trong thời gian tới.

Những cánh rừng ngập mặn bao quanh xóm Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông).

Khu sinh thái Cồn Chim có diện tích khoảng 480 ha, nằm giữa vùng đầm phá thuộc đầm Thị Nại, được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Nơi đây không chỉ là “ngôi nhà chung” của nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế, mà còn là điểm dừng chân, cư trú của các loài chim bản địa và chim di trú theo mùa.

Với vai trò như một “lá phổi xanh”, Cồn Chim góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của sóng gió cho khu vực xung quanh. Những năm gần đây, nơi này dần trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn.