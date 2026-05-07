Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam 'sống thọ' nhiều năm trên vũ trụ

TPO - Hôm nay (7/5), tròn 13 năm được phóng lên vũ trụ, vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam (VNREDSat-1) vẫn hoạt động và gửi ảnh về, dù thời gian thiết kế chỉ là 5 năm.

VNREDSat-1 được phóng lên vũ trụ vào ngày 7/5/2013, đưa Việt Nam trở thành một trong 25 quốc gia trên thế giới có vệ tinh quan sát trái đất riêng ở thời điểm đó.

Vệ tinh có nhiệm vụ cung cấp ảnh dữ liệu độ phân giải cao nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng chống thiên tai.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống VNREDSat-1 đã gặp một số sự cố kỹ thuật gây gián đoạn việc cung cấp dữ liệu ảnh.

Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy, đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã chủ động và phối hợp khắc phục các sự cố, góp phần duy trì hoạt động của hệ thống sang năm thứ 14.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, hệ thống VNREDSat-1 đã cung cấp được gần 30.000 cảnh ảnh phục vụ quản lý và giám sát tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc gia, góp phần khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam.

Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam.

Với mô hình hoạt động phù hợp với thực tiễn, hệ thống VNREDSat-1 đã góp phần hình thành hạ tầng vũ trụ của Việt Nam, đồng thời là nền tảng kỹ thuật và nhân lực quan trọng cho các dự án vệ tinh viễn thám tầm thấp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời gian tới.

Mới đây, trong Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược ban hành theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/4/2026, công nghệ hàng không – vũ trụ tiếp tục là ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, công nghệ hàng không, vũ trụ là nền tảng để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị chiến lược cao như UAV, vệ tinh, chùm vệ tinh quỹ đạo thấp, tải trọng, cảm biến và các hệ thống điều khiển – khai thác mặt đất. Đây cũng là lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn sang viễn thông, quan trắc, định vị, logistics, quốc phòng và kinh tế số.

Công nghệ hàng không, vũ trụ là công nghệ nền tảng có ý nghĩa dài hạn đối với tự chủ chiến lược và năng lực quốc gia.

Tại Việt Nam, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đã bắt đầu hình thành năng lực bước đầu ở một số nhánh như UAV, vệ tinh nhỏ và tích hợp hệ thống, cần được ưu tiên phát triển sớm để tránh phụ thuộc dài hạn ở các khâu trọng yếu.

Cùng với việc ngành công nghệ hàng không – vũ trụ là công nghệ chiến lược, các sản phẩm gồm vệ tinh, chùm vệ tinh quỹ đạo thấp, thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) cũng được xếp vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược tại Việt Nam.