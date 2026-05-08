Trăn khủng bò vào nhà, cụ ông vội báo kiểm lâm

TPO - Phát hiện cá thể trăn lớn bò vào vườn nhà, cụ ông ở Khánh Hòa đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng để tổ chức cứu hộ, bảo tồn.

Ngày 8/5, Công an phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc tiếp nhận một cá thể trăn lớn do người dân giao nộp.

Trước đó ngày 7/5 ông Trần Văn Triêm (65 tuổi, ngụ tổ dân phố 11, phường Bảo An) trong lúc đang dọn dẹp vườn tược thì bất ngờ phát hiện một cá thể trăn "khủng" đang bò vào khuôn viên nhà.

Cá thể Trăn quý hiếm.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã, có kích thước lớn và tiềm ẩn nguy hiểm nhưng cũng là loài quý hiếm, ông Triêm đã giữ nguyên hiện trường và lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác liên ngành gồm UBND phường, Công an phường Bảo An phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc đã có mặt để xử lý.

Qua kiểm tra và định danh tại chỗ, cơ quan kiểm lâm xác định đây là một cá thể Trăn đất (tên khoa học là Python molurus) thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được quản lý theo quy định pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể trăn cho Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc để chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thực hiện các thủ tục tái thả về môi trường tự nhiên.