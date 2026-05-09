Học sinh giành giải cao VSAR năm ngoái tiếp tục trở lại ‘đường đua’

TPO - Phạm Nam Thiên, học sinh Trường Vinschool Smart City (Hà Nội) giành Giải Bạc bảng B, lập trình Code Combat trong Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2024-2025, năm nay tiếp tục quay lại "đường đua" và đặt mục tiêu đổi màu huy chương.

Chia sẻ trước khi bước vào Vòng chung kết Quốc gia diễn ra ngày mai (10/5) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Nam Thiên chia sẻ cảm xúc hồi hộp, háo hức.

Với Thiên, lần đầu dự cuộc thi VSAR năm học 2024-2025, được thi đấu với nhiều thí sinh từ các vùng, miền trên toàn quốc là một trải nghiệm tại mới lạ.

Bất ngờ khi giành được giải Bạc, Thiên tự hào và cảm thấy ý nghĩa lớn lao của việc học tập nghiêm túc. Niềm vui của tham dự cuộc thi ngoài giải thưởng là em còn quen được nhiều bạn chung đam mê công nghệ.

Nam Thiên (thứ hai từ trái sang) nhận giải Bạc bảng B

Dù đã có giải cao nhưng Nam Thiên tiếp tục đăng ký dự thi năm nay với mục đích “thử sức mình” với những ngôn ngữ mới và đặt mục tiêu giành giải Vàng.

Thiên chia sẻ, học lập trình khiến em rất hào hứng và say mê. Đặc biệt, để thực hiện ý tưởng tự lập trình được 1 ứng dụng trên ipad, em đã quên ăn quên ngủ để mày mò.

Gia đình Nam Thiên cho biết, ngoài kiến thức cơ bản ở trường, đã cho con theo học lập trình khoảng 4 năm nay ở các trung tâm. Ngoài ra, bố cũng làm trong ngành công nghệ nên có điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn thêm cho con theo đuổi sở thích, đam mê.

Chia sẻ về tương lai, nam sinh không chắc sẽ theo đuổi trở sở thích để trở thành một lập trình viên nhưng hiện tại em nhận thấy, việc học lập trình và công nghệ có vai trò rất quan trọng khi có thể ứng dụng hữu ích vào học tập cũng như cuộc sống.

Với cuộc thi năm nay, dù đặt mục tiêu đổi màu huy chương nhưng Thiên cho biết sẽ không để áp lực tâm lý là rào cản. Thay vào đó, sẽ tập trung thi đấu để giành được điểm số tốt nhất.

Tiếp tục phát triển dự án sau cuộc thi

Cũng trong cuộc thi năm ngoái, Phạm Minh Thư, Trường quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) cùng 2 thành viên khác giành Giải vàng bảng D hạng mục Sáng tạo dự án. Sản phẩm của nhóm có tên Trợ lý AI giới thiệu bảo tàng Việt Nam.

Minh Thư chia sẻ, các hình ảnh của bảo tàng tại Hà Nội được quét và đưa lên trên app, sau đó trợ lý AI sẽ đảm nhận vai trò hướng dẫn viên. Mục đích của dự án nhằm khiến việc học lịch sử Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với học sinh Việt Nam.

Minh Thư (ở giữa) cùng các thành viên trong nhận giải Vàng bảng D

Năm nay, Thư trở thành sinh viên năm thứ nhất của ĐH, theo đuổi ngành Hoạt hình máy tính ở một trường quốc tế. Nhưng Đức Minh, thành viên trong nhóm tiếp tục dành thời gian, đam mê tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về đề tài Trợ lý AI giới thiệu bảo tàng Việt Nam và đã có báo cáo sâu hơn.

Nhớ lại thời gian làm dự án tham dự cuộc thi, Minh Thư nói: các thành viên rất nghiêm túc, xác định tạo ra sản phẩm có ý nghĩa thực tế. Và dự án thuyết phục được giám khảo vì đã xác định rất rõ về mục tiêu và quy mô cũng như nắm bắt vấn đề dựa trên những quan sát giáo dục Việt Nam và các bạn học sinh, từ đó đã lên kế hoạch triển khai hiệu quả để kịp tiến độ và đưa ra sản phẩm tốt nhất.

“Được làm việc trong nhóm mà mọi người đều có chung tư duy, chung đam mê công nghệ và mong muốn tạo ra sản phẩm thực sự đem lại giá trị cho xã hội là điều khiến em rất vui”, Thư nói.

Thư cho biết, cả nhóm giành được giải Vàng ngay từ năm đầu tiên tham dự cuộc thi là nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của bố mẹ và thầy cô ở trường. Riêng bố mẹ Thư, luôn ủng hộ những việc em làm để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Thậm chí họ còn trở thành những người dùng đầu tiên của ứng dụng của con gái sáng tạo.

Xác định công nghệ chính là chìa khóa tạo ra rất nhiều dự án và ứng dụng, khi vào ĐH, nữ sinh chọn ngành học là computer animation (hoạt hình máy tính) để tiếp tục được theo đuổi sở thích cũng như cơ hội phát triển trong tương lai.

Nhiều người hay hỏi về cô theo đuổi ngành công nghệ sẽ có những nhọc nhằn nhưng chẳng có ngành nào dễ dàng. Nếu đủ tình yêu, đam mê sẽ thấy khó khăn, vất vả là niềm vui, động lực. Tầm quan trọng của công nghệ càng nên là động lực để có nhiều bạn nữ tham gia học tập và làm việc trong ngành, vì chính góc nhìn của phái nữ sẽ giúp các sản phẩm có tác động tích cực nhiều hơn nữa tới cuộc sống.

Không tham dự cuộc thi năm nay, Minh Thư nhắn nhủ tới các bạn thí sinh: “Đam mê chính là điểm thế mạnh. Vì thế, các em hãy tập trung thi đấu, phát triển thế mạnh của mình và sẽ đạt được kết quả tốt nhất”.