Các đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng Asia University Rankings 2026

Tổ chức Times Higher Education (THE) ngày 23/4/2026 đã công bố Bảng Xếp hạng Đại học tốt nhất châu Á năm 2026. Có tổng cộng 929 cơ sở giáo dục đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng năm 2026. Việt Nam có 11 trường đại học góp mặt trong Bảng Xếp hạng Đại học tốt nhất châu Á năm 2026. Các đại học được chấm điểm theo 18 tiêu chí, phân thành 5 nhóm: Chất lượng Nghiên cứu (30%), Môi trường Nghiên cứu (28%), Giảng dạy (24,5%), Thu nhập từ chuyển giao tri thức và khả năng thu hút tài trợ (10%), Triển vọng Quốc tế (7,5%).