Giáo dục

Mầm non bứt phá - Sân chơi vận động cho những bước đầu đời

Phương Thảo

“Wiki Born to Race - Mầm non bứt phá” là sân chơi mới dành cho các gia đình có con trong giai đoạn đầu đời. Không chỉ là một cuộc thi, chương trình còn mang theo kỳ vọng lan tỏa nhận thức về vai trò của vận động sớm đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Dự án “Wiki Born to Race - Mầm non bứt phá” do Cộng đồng Wiki Chăm con tổ chức, hướng tới việc tạo dựng một sân chơi an toàn, phù hợp với trẻ em. Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “bé bò” - hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại gắn liền với giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ.

​Chị Phạm Quỳnh Anh - Trưởng Cộng đồng Wiki Chăm con, cho biết, dự án được xây dựng với định hướng bài bản và chuyên nghiệp, không dừng ở yếu tố thi đua mà chú trọng đến giá trị giáo dục. Thông qua các hoạt động vận động phù hợp, trẻ có cơ hội phát triển thể chất, khả năng phối hợp và phản xạ, đồng thời tạo ra những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ cùng gia đình.

Các em bé hào hứng tham gia thử thách trên “đường đua” vượt chướng ngại vật.

​Bên cạnh đó, dự án cũng hướng đến việc nâng cao nhận thức của phụ huynh về vai trò của vận động sớm. Việc tạo điều kiện cho trẻ vận động đúng cách, khoa học được xem là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển cân bằng cả về thể chất, trí não và cảm xúc.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là có sự phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - cơ quan báo chí có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục thanh thiếu nhi.

​Dự án được định hướng trở thành hoạt động thường niên, góp phần hình thành một sân chơi vận động có quy mô, ổn định và mang tính giáo dục lâu dài dành cho trẻ em Việt Nam.

Niềm vui của phụ huynh khi con giành giải thưởng tại cuộc.

​Song song với việc tổ chức các hoạt động dành cho trẻ nhỏ, Cộng đồng Wiki Chăm con cũng tích cực tham gia những chương trình hướng về cộng đồng. Gần đây, cộng đồng đã ủng hộ nhiều phần quà thiết thực cho chương trình “Tết ấm cho em 2026” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức tại trường Tiểu học và THCS Chế Tạo (xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai).

Chị Phạm Quỳnh Anh - Trưởng Cộng đồng Wiki Chăm con, phát biểu tại chương trình.

​Những món quà được trao tặng vừa mang giá trị vật chất, vừa góp phần tiếp thêm động lực cho học sinh vùng cao trong học tập và sinh hoạt.

​Việc ra mắt “Wiki Born to Race - Mầm non bứt phá” đánh dấu một bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới trẻ nhỏ và gia đình.

#vận động trẻ #phát triển toàn diện #sân chơi trẻ em #cuộc thi bé bò #giáo dục sớm #gia đình và trẻ

