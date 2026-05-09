Các trường chất lượng cao phải cam kết chất lượng dạy học và mức độ hài lòng của phụ huynh

TPO - Ngoài tiêu chí về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, cam kết chất lượng dạy học, Thành phố Hà Nội quy định các trường chất lượng cao ở phổ thông phải có mức độ hài lòng của phụ huynh tối thiểu 80%.

Hà Nội vừa có quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao nhằm thực hiện Luật Thủ đô. Trong đó quy định, trường chất lượng cao phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện nguồn lực.

Trên chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, trường chất lượng cao được bổ sung, tích hợp thêm nội dung để nâng cao chất lượng. Trường được chủ động có phương án tuyển sinh xét tuyển, đánh giá năng lực, kiểm tra, phỏng vấn hoặc hình thức khác.

Trường THCS Cầu Giấy, một trong những trường chất lượng cao của Hà Nội (ảnh: Hà Linh)

Đối với từng bậc học, Thành phố Hà Nội quy định về tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ, chất lượng giáo dục riêng.

Bậc THCS, Hà Nội đặt tiêu chí đầu tư trường, lớp đồng bộ, có không gian thí nghiệm, thực hành các môn khoa học; Không gian học ngoại ngữ học thuật; Hệ thống thiết bị đáp ứng kiểm tra, đánh giá trên máy tính; Không gian STEM/STEAM, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Thư viện và không gian học tập, trải nghiệm.

Ngoài đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn theo quy định phải có chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia phát triển chương trình, bồi dưỡng đội ngũ và nghiên cứu khoa học.

Có chương trình bổ sung phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo định hướng nâng cao tập trung vào các lĩnh vực: Ngoại ngữ theo hướng tăng cường năng lực giao tiếp và học thuật; khoa học, công nghệ,

Đặc biệt, trường THCS chất lượng cao phải đặt tiêu chí và cam kết chất lượng: tối thiểu 90% học sinh đạt kết quả học tập mức khá, tốt và tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban thấp hơn mức trung bình của toàn Thành phố.

Bậc tiểu học, Hà Nội cũng quy định tiêu chí về trường học phải có chương trình bổ sung nhằm phát triển năng lực học sinh theo định hướng nâng cao, tích hợp.

Tổ chức dạy học theo hướng tăng cường cá thể hóa, phù hợp với năng lực, nhu cầu và tốc độ học tập của học sinh trường chất lượng cao ở bậc tiểu học cũng phải cam kết chất lượng đầu ra tối thiểu 80% học sinh đạt kết quả học tập mức khá trở lên, 70% học sinh đạt kết quả tốt ở các lĩnh vực giáo dục tăng cường như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng.

Đối với trường mầm non, trường chất lượng cao được đầu tư theo hướng hiện đại, an toàn, thân thiện với trẻ. Có các không gian giáo dục được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt.

Hà Nội quy định, các trường chất lượng cao phải đảm bảo mức độ hài lòng của cha mẹ học sinh đạt tối thiểu 80%, được xác định thông qua khảo sát hằng năm theo công cụ, phương pháp do cơ sở giáo dục xây dựng và công khai.

Đến năm học 2025-2026, Hà Nội có 23 trường chất lượng cao từ mầm non, tiểu học, THCS. Trong đó, mầm non có 7 trường, tiểu học 6 trường, THCS có 5 trường, THPT có 2 trường.

Các trường chất lượng cao có mức học phí thấp nhất 3 triệu đồng/tháng/học sinh đến hơn 6 triệu đồng/tháng/học sinh. Từ bậc tiểu học, lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh cao hơn chỉ tiêu nên hằng năm các trường này thường phỏng vấn, kiểm tra đánh giá năng lực, xét học bạ để tuyển sinh đầu vào. Có trường tỉ lệ chọi căng thẳng 1/8.

Mức học phí của các trường chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025-2026: