Hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Nghệ An sắp có lương

TPO - Sau nhiều tháng chưa được nhận đủ lương do vướng mắc về chỉ tiêu hợp đồng và kinh phí, hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng tại Nghệ An sắp được chi trả chế độ.

Ngày 9/5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh vừa ban hành Công văn số 4941/UBND-TH về việc chi trả tiền lương cho lao động hợp đồng do cấp huyện (cũ) ký kết.

Theo đó, UBND tỉnh giao các xã, phường chủ động cân đối nguồn kinh phí cấp bù học phí đã được giao trong năm 2026 để chi trả tiền lương cho số lao động hợp đồng theo mức hưởng của năm 2025.

Thời gian chi trả được tính từ ngày 1/1/2026 đến khi HĐND tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho năm học 2026-2027 hoặc đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

Nghệ An có hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng bị chậm lương nhiều tháng.

Trước đó, qua rà soát của các địa phương và báo cáo từ Sở GD&ĐT Nghệ An, nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương từ đầu năm 2026 đến nay. Một số trường chỉ có thể tạm ứng hoặc hỗ trợ mức 3-4 triệu đồng/tháng để giáo viên, nhân viên trang trải cuộc sống.

Sau đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, đã có 30/234 giáo viên được tuyển vào biên chế. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm lao động hợp đồng chưa được giải quyết chế độ ổn định.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, nhu cầu kinh phí để chi trả tiền lương cho 57 giáo viên và 147 nhân viên hợp đồng đến hết tháng 6/2026 là hơn 8,7 tỷ đồng.

Các nhân viên kế toán, văn thư bị dừng chi trả lương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Hiện giáo viên, nhân viên hợp đồng đang tập trung tại 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, phường Cửa Lò có kinh phí chi trả lớn nhất với hơn 2,8 tỷ đồng; phường Thành Vinh hơn 640 triệu đồng; phường Trường Vinh hơn 360 triệu đồng; xã Đô Lương hơn 523 triệu đồng,...

Trước đó, Báo Tiền Phong từng phản ánh tình trạng nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng tại Nghệ An dù vẫn đứng lớp, làm việc bình thường nhưng chưa được nhận lương trong nhiều tháng đầu năm 2026 do vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì không có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.