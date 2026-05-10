Chuyến xe 4 giờ sáng và giấc mơ vô địch Robotics

TPO - Sáng 10/5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc sôi động với hàng nghìn thí sinh khắp 29 tỉnh thành hội tụ về Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026. Các thí sinh đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ ngay từ trước giờ chính thức bước vào cuộc tranh tài công nghệ lớn nhất toàn quốc.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội trong ngày 10/5 trở thành đấu trường của trí tuệ, sáng tạo và công nghệ khi đón tiếp gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước tranh tài Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025–2026, sân chơi công nghệ học đường lớn nhất toàn quốc.

Thí sinh tại khu vực đăng ký, check-in.

Được khởi động từ tháng 11/2025, VSAR 2025–2026 nhanh chóng trở thành hiện tượng giáo dục công nghệ của năm học. Qua quá trình thẩm định hồ sơ kỹ thuật và đánh giá nghiêm túc của Hội đồng Chuyên môn, 2.930 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn bước vào Vòng Chung kết Quốc gia. Riêng Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics có 1.288 thí sinh tham gia, chia thành 335 đội thi, đại diện cho tinh hoa học sinh phổ thông trong lĩnh vực Robotics, trí tuệ nhân tạo và khoa học vũ trụ từ khắp 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Từ sáng sớm, không khí tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã sôi động, nhộn nhịp với sự hiện diện của các đông đảo thí sinh và người nhà. Các thí sinh đều sẵn sàng tranh tài với tinh thần quyết tâm cao độ để giành kết quả tốt nhất.

Các thí sinh trước giờ tranh tài.

Từ Phú Thọ - Chuyến xe 4 giờ sáng và giấc mơ VEX Robotics

Đại diện cho sức trẻ của vùng đất cửa ngõ Tây Bắc, đội thi đến từ Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) đã có mặt tại điểm thi với tinh thần phấn chấn. Đội trưởng Nguyễn Trần Bảo Yến (lớp 6A1) chia sẻ đầy tự hào về hành trình chuẩn bị gian khổ nhưng đầy thú vị.

"Để có mặt tại ngày thi đấu, cả đội đã thức dậy từ 4 giờ sáng để di chuyển. Suốt thời gian qua, các thành viên trong đội tích cực tập luyện, 4 buổi tuần, mỗi buổi từ 2 – 3 tiếng”, Bảo Yến nói.

Bảo Yến cùng đồng đội tin tưởng với sự chuẩn bị tập luyện kỹ năng và vận hành linh hoạt, chuẩn xác của robot, đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

"Dù là lần đầu tham gia một mùa giải lớn, nhưng chúng em quyết tâm sẽ có tên trong vòng chung kết. Được thi đấu với các bạn khác là cơ hội lớn để chúng em giao lưu, học hỏi”, Bảo Yến nói.

Bảo Yến (thứ ba từ trái sang) cùng các thành viên trong đội. Ảnh: Xuân Tùng

Từ Đắk Lắk: Tự học code để làm chủ công nghệ

Băng qua hàng trăm cây số từ vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, đoàn thí sinh trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (Đắk Lắk) đã có mặt sớm tại Hà Nội. Với hai đội hình chủ lực Lương Thế Vinh 1 và 2.

Đại diện các thí sinh trong đoàn, em Hoàng Phan Trung Quân (lớp 9A2), cho biết: "Chúng em bắt đầu triển khai lắp ráp mô hình, dựng code từ tháng 2. Điểm khó nhất không phải là phần cứng mà là phần code. Chúng em không ngừng tìm tòi nghiên cứu, vừa làm vừa thử nghiệm để hoàn thiện".

Trung Quân cho biết thêm, đến với VSAR năm học 2025 - 2026 là lần đầu tiên cậu và các thành viên trong đội tranh tài về robotics. Xen lẫn niềm vui là một chút hồi hộp nhưng hơn hết là quyết tâm chiến thắng.

Hoàng Phan Trung Quân (thứ ba từ phải sang) cùng thầy giáo hướng dẫn và đồng đội trước giờ thi đấu. Ảnh: Xuân Tùng

Thầy giáo hướng dẫn của đoàn thí sinh trường THCS Lương Thế Vinh chia sẻ, mục tiêu của đoàn là tham gia giao lưu học hỏi nhưng không thiếu sự quyết tâm: “Học hỏi là chính, đạt giải thưởng càng tốt”. Tinh thần cầu thị và quyết tâm đã tạo nên một hình ảnh rất riêng cho đoàn học sinh Tây Nguyên.

Từ Lào Cai: Tên lửa nước và thông điệp bảo vệ môi trường

Hướng về khu vực thi đấu tên lửa, ba thành viên của đội thi đến từ trường THCS Vạn Hoà (phường Lào Cai) là Nguyễn Đức Mạnh, Nguyên Anh Huy (cùng lớp 8) và Trần Gia Thiện (lớp 6) mang theo tinh thần thực hành kiến thức khoa học và bảo vệ môi trường.

Em Nguyễn Đức Mạnh (lớp 8A2) cho biết, trước khi đến với ngày tranh tài cả đội đã tập luyện rất nhiều. Một trong những kỷ niệm khó quên nhất khi tập luyện là những lần tên lửa bắn ra sông.

"Điều thú vị nhất là khi chế tạo tên lửa nước là không chỉ tìm hiểu, thực hành nhiều kiến thức khoa học mà còn góp phần chuyển tải tinh thần sáng tạo bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa”

Dù là lần đầu tham gia một cuộc thi quy mô quốc gia, nhưng Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Anh Huy và Trần Gia Thiện đều thể hiện quyết tâm thi đấu giành kết quả tốt nhất. Anh Huy bày tỏ: "Thấy đội bạn xịn sò chúng em càng phải cố gắng hơn. Mục tiêu của đội là đứng trên bục cao nhất, giành chức vô địch".

Trần Gia Thiện, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Anh Huy (lần lượt từ trái sang) cùng bày tỏ quyết tâm. Ảnh: Xuân Tùng