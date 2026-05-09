Hơn 32 nghìn thí sinh đoạt giải Violympic quốc gia năm học 2025 - 2026

TPO - Violympic năm học 2025 – 2026 thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh trên cả nước tham gia. Hơn 32 nghìn thí sinh xuất sắc nhất ở các bộ môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý được vinh danh.

Ngày 9/5, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Violympic năm học 2025 – 2026 với sự tham dự của gần 600 học sinh đại diện hơn 32 nghìn học sinh được vinh danh.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi Violympic năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Vươn mình rực rỡ”, đã thu hút hơn 1 triệu lượt thí sinh tham gia; 150 nghìn thí sinh bước vào vòng Chung kết quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Ngọc – Giám đốc Trung tâm Giáo dục trực tuyến Vioedu, Giám đốc Chương trình Violympic Quốc gia phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những điểm nhấn cuộc thi năm 2025 – 2026 là lần đầu diễn ra vòng Quốc gia cho học sinh lớp 1. Nhiều học sinh đến từ nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai tham gia.

Sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh xuất sắc nhất ở các bộ môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý đã được vinh danh.

Trong số học sinh đạt giải có 2.595 giải Vàng, 3.896 giải Bạc, 6.512 giải Đồng và 19.300 giải Khuyến khích.

Xét theo địa phương, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải, với 7.733 học sinh. Tiếp đến, Hải Phòng (4.396 học sinh), Phú Thọ (3.720 học sinh), Ninh Bình (3.608 học sinh) và Hưng Yên (2.437 học sinh).

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải thí sinh Top 1 cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng phần thưởng là máy tính xách tay tới các thí sinh đạt Top 1 Quốc gia. Các thí sinh trong Top 20 còn nhận được phần quà như máy tính bảng, vòng tay thông minh, tai nghe.

Bên cạnh đó, Top 20 học sinh xuất sắc tại vòng Quốc gia Violympic từ lớp 1 đến lớp 8 sẽ được ưu tiên vào thẳng vòng Quốc gia của Vio Global Champion mà không cần xét điều kiện điểm số tại vòng Trải nghiệm.

Trần Ngọc An Nhiên (thứ hai từ phải sang) cùng các thí sinh Top1 nhận giải thưởng cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Là một trong những thí sinh đạt Top 1 Quốc gia, Trần Ngọc An Nhiên - học sinh lớp 4A9, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, đã tham dự cuộc thi với nhiều bỡ ngỡ; từng nản khi gặp những bài khó. Được sự động viên, hướng dẫn của gia đình và nhà trường, Nhiên đã dành nhiều thời gian ôn luyện kiến thức, làm bài tập. “Cuộc thi dạy em, thành công không đến từ việc giỏi ngay ban đầu mà quan trọng có đủ kiên trì, không bỏ cuộc", Nhiên nói.