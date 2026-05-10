Trực tiếp: Ngày hội tranh tài VSAR, rực cháy đam mê

TPO - Sáng 10/5, gần 3.000 thí sinh chính thức bước vào tranh tài tại Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026. Sau lễ khai mạc, các đội thi đấu xuyên suốt trong ngày, lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào cuối giờ chiều.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ.

​

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi VSAR năm học 2025–2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).