Sông Vĩnh Điện nhiễm mặn kéo dài, làm gì để cứu cây trồng?

TPO - Tình trạng xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện diễn biến phức tạp khiến nhiều hộ dân tại phường Điện Bàn Đông (TP. Đà Nẵng) đứng ngồi không yên. Nguồn nước phục vụ tưới tiêu bị nhiễm mặn kéo dài khiến nhiều diện tích rau màu, hoa màu có nguy cơ thất thu, người dân thấp thỏm lo vụ mùa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ tưới tiêu kéo dài khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân ven sông Vĩnh Điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều ruộng rau xuất hiện tình trạng vàng lá, còi cọc, chậm phát triển, thậm chí chết khô sau khi người dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn để tưới.

Sông Vĩnh Điện nhiễm mặn kéo dài khiến nhiều hộ dân thấp thỏm lo lắng cho vụ mùa. Ảnh: DQ.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng này đã kéo dài khoảng 4-5 tháng, khiến việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Không ít hộ dân phải sử dụng nước giếng hoặc bơm cầm chừng để cứu cây trồng, song vẫn thấp thỏm lo mất mùa.

Trước tình trạng xâm nhập mặn kéo dài và diễn biến phức tạp trên sông Vĩnh Điện, chính quyền phường Điện Bàn Đông đang khẩn trương triển khai phương án đắp đập ngăn mặn nhằm bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân vùng hạ du.

Thiếu nước ngọt tưới tiêu kéo dài khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị hư hại, cây trồng chậm phát triển.

Theo UBND phường Điện Bàn Đông, công trình đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện có tổng mức đầu tư khoảng 2,6 tỷ đồng, chiều dài khoảng 105m, ngăn toàn bộ mặt cắt sông.

Đại diện UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng, địa phương đã chủ động triển khai phương án đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện. Đến ngày 5/5, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành hơn 75 m thân đập, chỉ còn khoảng 30 m cuối để thực hiện hàn khẩu.

Theo kế hoạch, toàn bộ vật tư, thiết bị phục vụ hàn khẩu đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng triển khai ngay khi độ mặn giảm xuống mức phù hợp. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là độ mặn trên sông vẫn ở mức rất cao.

Song song với việc đắp đập ngăn mặn, các địa phương liên quan cũng đang khẩn trương nạo vét luồng Cẩm Đồng nhằm khơi thông dòng chảy từ sông Thu Bồn về sông Vĩnh Điện để bổ sung nguồn nước ngọt, giảm độ mặn trên sông. Tuy nhiên đến nay, công tác nạo vét vẫn chưa hoàn thành nên nước ngọt chưa thể lưu thông về khu vực này.

Phường Điện Bàn Đông đang khẩn trương triển khai huy động lực lượng đắp đập thời vụ ngăn mặn.

Trong khi đó, theo kế hoạch, từ ngày 15 đến 20/5, nông dân phải tiến hành đổ ải để chuẩn bị cho vụ Thu Đông. Nếu tình trạng nhiễm mặn tiếp tục kéo dài, nguy cơ chậm lịch thời vụ và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp là rất lớn.

UBND phường Điện Bàn Đông cũng đề nghị các địa phương liên quan, đặc biệt khu vực Gò Nổi, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nạo vét luồng Cẩm Đồng nhằm sớm đưa nguồn nước ngọt về sông Vĩnh Điện.

Trước đó, ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đi kiểm tra thực tế và cơ bản thống nhất chủ trương cho phép tiếp tục khai thác cát tại bãi chứa B3 thuộc dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò để phục vụ thi công đập thời vụ trên sông Vĩnh Điện.

Đập thời vụ trên sông Vĩnh Điện giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn mặn, giữ ngọt, bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp tại các khu vực Điện Bàn, Hội An, Gò Nổi, đồng thời cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng Hội An.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương phối hợp hoàn thành việc đắp đập, chặn dòng trước ngày 10/5 nhằm kịp thời bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong cao điểm nắng nóng và xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp.