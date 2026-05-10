Người làm nội dung số phải hiểu pháp luật và có đạo đức

TPO - Người làm livestream không chỉ cần khả năng giao tiếp hay thu hút người xem, mà còn cần hiểu biết pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Chiều 9/5, tại TPHCM, Trung tâm Đo kiểm phát thanh truyền hình và thông tin điện tử phối - Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream (khóa 5). Khóa bồi dưỡng do Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT, Cao đẳng Hữu Nghị, Nina Ecom Center phối hợp tổ chức, với mục tiêu quyết tâm chuẩn hóa lĩnh vực livestream trong thời kỳ nội dung số đang phát triển mạnh mẽ trên không gian mạng.

Khóa 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream diễn ra từ ngày 6-10/5, với 5 chuyên đề: tổng quan về livestream và nền tảng số; các quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử, quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, vấn đề pháp lý đối với KOL, KOC trên đa nền tảng; nhận thức về nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động bán hàng online trên không gian mạng; kỹ năng xây dựng nội dung livestream; quản trị và phát triển livestream chuyên nghiệp và thực hành kỹ thuật livestream.

Ban tổ chức trao chứng nhận khóa bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: BTC

Phát biểu bế mạc khóa bồi dưỡng, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT đánh giá đây không chỉ là khóa đào tạo kỹ năng đơn thuần mà còn là hành trang giúp các học viên nâng cao nhận thức nghề nghiệp, đồng thời còn được trang bị kiến thức về pháp lý, hiểu rõ hơn về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực để từ đó có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội và luôn coi trọng đạo đức của người làm nội dung trên không gian mạng.

Trong thời đại mà livestream và sáng tạo nội dung số phát triển với tốc độ rất nhanh, tác động trực tiếp tới truyền thông, thương mại điện tử, văn hóa tiêu dùng, ông Hải nhấn mạnh, livestream không còn chỉ là hoạt động giải trí hay bán hàng trực tuyến mà đã trở thành một nghề nghiệp thực thụ, một phương thức truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

“Chính vì vậy, người làm livestream không chỉ cần khả năng giao tiếp hay thu hút người xem, mà còn cần hiểu biết pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với xã hội”, ông Hải nêu rõ.

Vị này cũng mong người làm nội dung số hãy luôn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, cần có ý thức góp phần lan tỏa thông tin tích cực, văn minh và đúng pháp luật, bởi không gian mạng là môi trường mở, sức lan tỏa rất lớn, nơi mỗi phát ngôn đều có tác động lớn đến cộng đồng, xã hội.

Đại diện Cục PTTH&TTĐT và các học viên tham gia khóa học. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Chấn - Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, cuối năm 2024, Cục PTTH&TTĐT đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, tạo ra khung pháp lý chặt chẽ cho hoạt động livestream.

Ông Chấn nhấn mạnh, lĩnh vực livestream dù đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, nhưng không phải tất cả những người tham gia hoạt động livestream đều có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và hiểu biết pháp luật cũng như nghĩa vụ thuế đối với nhà nước khi tham gia livestream bán hàng online trên không gian mạng. Điều đó khiến cho một số streamer có những vi phạm nghiêm trọng xuất phát từ việc chưa có kiến thức đầy đủ khi livestream.

Lãnh đạo Cục PTTH&TTĐT thông tin, nhiều khóa học livestream gần đây do Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT tổ chức đã trang bị cho các học viên kỹ năng cần thiết, đồng thời giải đáp những vướng mắc về thuế và các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực TTĐT.

Tại lễ bế giảng, nhiều học viên cho biết lâu nay họ livestream theo sở thích, không có kịch bản cụ thể và nhiều khi để bán được hàng phải nói "vống" lên công dụng sản phẩm nhưng qua khoá học, học viên nắm được nhiều kiến thức về livestream, trong đó có các chuẩn mực đạo đức khi phát ngôn cũng như nắm được kiến thức về pháp luật trong việc kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội.