Chung kết Quốc gia STEM, AI và Robotics: Khát vọng chinh phục khoa học của thế hệ trẻ

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ tại Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics chủ đề cuộc thi “Năng lượng cho tương lai” về sâu xa chính là hành trình đánh thức nguồn năng lượng của tri thức, khát vọng chinh phục khoa học của thế hệ trẻ Việt Nam.

Từ sáng sớm nay (10/5), gần 3.000 thí sinh từ các tỉnh, thành phố đã về Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia – Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc (Hà Nội) chuẩn bị tranh tài tại Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI, Robotics năm học 2025-2026.

Chương trình kéo dài cả ngày với các nội dung: Lễ khai mạc, thí sinh thi đấu theo từng khu vực riêng biệt, lễ bế mạc và trao giải cho các đội thi xuất sắc.

Dự Lễ khai mạc sáng nay có: Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Đinh Thị Linh Hương, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT.

Phía Ban tổ chức, có Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Anh Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc Gia (NIC), Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong; Ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Thường trực cuộc thi.

PGS. TS Nguyễn Hữu Phát, Trưởng khoa Điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn.

Phía các Đơn vị đồng hành, tài trợ có: Bà Nguyễn Hiền Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện công nghệ Tekmonk; Bà Trần Phương Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần học viện Công nghệ Huna; Bà Vũ Quỳnh Thu, Giám đốc đào tạo Học viện Giáo dục Kidstem; Ông Hoàng Xuân Vượng, Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode (KC Education); Ông Phan Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Chương (VPP ERAS), Nhà tài trợ Vàng cuộc thi; Ông Nguyễn Văn Tuy, Phó Tổng Giám đốc VINACS, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không TASECO, Nhà tài trợ Bạc; Bà Nguyễn Thị Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Vinamika Việt Nam, nhà tài trợ đồng hành

Cùng các khách mời đến từ các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, chuyên gia, nhà khoa học, Ban giám hiệu, thầy cô giáo đến từ nhiều trường học của 29 tỉnh, thành phố.

Sân chơi học thuật, sáng tạo và công nghệ quy mô quốc gia

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Năng lượng cho tương lai” không chỉ nói về năng lượng xanh, công nghệ bền vững hay những mô hình sáng tạo của thời đại mới.

Sâu xa hơn, đó còn là hành trình đánh thức nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất của một quốc gia: Năng lượng của tri thức, của khát vọng chinh phục khoa học, của tinh thần đổi mới sáng tạo và của niềm tin vào một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, tự tin bước vào tương lai bằng chính trí tuệ của mình.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ là các đơn vị phối hợp tổ chức, cùng với sự đồng hành của các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục và hãng công nghệ.

Theo ông Sưởng, cuộc thi ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điều đó đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho thế hệ trẻ không chỉ tri thức, mà còn là năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần dấn thân trong kỷ nguyên số.

Từ tinh thần đó, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics hướng tới xây dựng một sân chơi học thuật, sáng tạo và công nghệ quy mô quốc gia dành cho học sinh các cấp, nơi các em được học qua trải nghiệm, trực tiếp thiết kế, lập trình, vận hành và thử nghiệm để biến ý tưởng thành giải pháp, biến đam mê thành những sản phẩm có giá trị thực tiễn.

“Thông qua cuộc thi, Báo Tiền Phong cũng mong muốn góp phần khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc khơi dậy khát vọng học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tinh thần làm chủ công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Phát động vào tháng 11/2025, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 – 2026, một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 85 năm Ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) - đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Từ hàng chục nghìn học sinh tham gia các vòng thi cấp trường và địa phương, hơn 5.000 thí sinh đã bước vào Vòng loại Quốc gia. Sau quá trình thẩm định của Hội đồng chuyên môn, 2.930 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại Vòng Chung kết hôm nay. Riêng Giải Vô địch Quốc gia quy tụ 1.288 thí sinh thuộc 335 đội thi đến từ 29 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, tiến vào Vòng Chung kết còn có nhiều học sinh đến từ 39 trường học trong chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” do Petrovietnam triển khai từ ý tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm đẩy mạnh giáo dục STEM và công nghệ số theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức VSAR chia sẻ về điểm nổi bật của cuộc thi chính là sự tham gia rộng khắp của học sinh đến từ nhiều vùng miền và loại hình giáo dục khác nhau. Bên cạnh những trường quốc tế, trường chuyên, trường chất lượng cao tại các đô thị lớn, cuộc thi còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới; trong đó có nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú.

“Đằng sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của học sinh; là sự tận tâm của thầy cô giáo và sự đồng hành đầy yêu thương của các bậc phụ huynh trên hành trình nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho các em”, ông nói.

Thay mặt Ban Tổ chức, Nhà báo Phùng Công Sưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần Tiền Phong, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, My Robot Time Việt Nam, Học viện Công nghệ Tekmonk, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode, Học viện Giáo dục Kidstem cùng các đơn vị phối hợp đã đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất cho cuộc thi năm nay.

Ngoài các đơn vị, cuộc thi còn nhờ sự hỗ trợ của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo, Ban Trọng tài; các Sở GD&ĐT, các nhà trường, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ cùng toàn thể thầy cô giáo, huấn luyện viên và phụ huynh đã tận tâm, góp phần tạo nên một sân chơi khoa học công nghệ quy mô, chất lượng và giàu cảm hứng cho học sinh Việt Nam.

Mang đến cuộc thi niềm đam mê công nghệ

TS Nguyễn Minh Đông, đại diện Tổ trọng tài phát biểu tuyên thệ: "Cam kết làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tuân thủ quy chế chuyên môn, mọi đội thi được đánh giá bình đẳng, đánh giá đúng kết quả đồng thời đảm bảo kỹ thuật, an toàn, trật tự trong suốt quá trình thi đấu".

Em Mai Ngọc Hiếu, đội Nguyễn Huệ 2, đại diện cho thí sinh chia sẻ, đến với cuộc thi năm nay, chúng em mang theo niềm đam mê khoa học, công nghệ, lập trình, robot và khát vọng sáng tạo. Mỗi đội thi đều đã nỗ lực chuẩn bị, học hỏi, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm của mình để sẵn sàng bước vào những phần tranh tài quan trọng.

"Cuộc thi không chỉ là nơi chúng em thể hiện kiến thức và kỹ năng, mà còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi, rèn luyện tinh thần đồng đội, bản lĩnh thi đấu và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Với chủ đề “Năng lượng cho tương lai”, chúng em hiểu rằng những ý tưởng sáng tạo hôm nay có thể góp phần xây dựng một tương lai xanh, hiện đại và bền vững hơn", Ngọc Hiếu nói.

