Đại học Trà Vinh lọt Top 17 thế giới về tầm ảnh hưởng xã hội

Liên minh các trường đại học thế giới vừa chính thức công bố bảng xếp hạng WURI 2026. Với bước nhảy vọt 12 bậc so với năm trước, Đại học Trà Vinh (TVU) xuất sắc đứng vị trí thứ 17 trong Top 100 trường có ảnh hưởng tích cực đến xã hội, khẳng định vị thế là đại học duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 20 toàn cầu.

Liên minh các trường đại học thế giới vừa công bố xếp hạng các trường đại học có tầm ảnh hưởng thật sự - World Universities with Real Impact (WURI). Theo đó, Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong năm 2026, xếp hạng 17 trong Top 100 WURI Ranking 2026 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng WURI, tăng 12 bậc so với năm 2025.

Theo bảng xếp hạng WURI 2026 (World University Rankings for Innovation) do Liên minh các trường đại học thế giới công bố, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) xếp hạng 17 trong Top 500 Trường Đại học Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu, và là đại học duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 20 Thế giới. TVU đồng thời được ghi nhận trong Top 100 của 24 hạng mục đánh giá, khẳng định năng lực đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu, giảng dạy đến quản trị và tác động, ảnh hưởng xã hội.

TVU có 3 hạng mục thành phần đạt Top 20 thế giới: Cụ thể là hạng 2 về Nghiên cứu Liên ngành, hội tụ & tích hợp; hạng 12 về chuyển đổi giảng dạy & học tập dựa trên AI và hạng 14 về hỗ trợ & gắn kết sinh viên (A1).

Ngoài ra, TVU còn nằm trong Top 30 thế giới ở nhiều hạng mục quan trọng khác như: Hạng 17 – Tác động Xã hội qua Chuyển giao Tri thức (C5); Hạng 23 – Chuyển đổi Số & AI trong Quản lý Chiến lược (B3); Hạng 30 – Ứng phó các Thách thức Toàn cầu theo SDG/ESG (A8); hạng 43 về dự án nghiên cứu tiêu biểu (C1 - Representative Research Project); Hạng 55 về tính định hướng chiến lược dài hạn (B1 - Visionary Leadership) Hạng 72 về hoạt động quản trị linh hoạt (B2 - Empowerment-Based Management); Hạng 94 về mức độ mở và khả năng trao đổi sinh viên (A2 - Student Mobility and Openness).

TVU đạt thành quả trên nhờ vào chiến lược quản trị đại học và phát triển bền vững, lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm — ứng dụng AI vào giảng dạy, thúc đẩy nghiên cứu gắn với thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và không ngừng nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên.

TVU có nhiều chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ tài chính cho sinh viên dân tộc, hoàn cảnh khó khăn, chính sách vay vốn học tập, ươm mầm khởi nghiệp và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp. Mở rộng cơ hội thực tập, nghiên cứu quốc tế, nhận học bổng và tham gia trao đổi sinh viên.

Tính đến nay, TVU có 27 ngành đạt kiểm định chất lượng quốc tế (FIBAA, AUN-QA, ABET). Trường cũng nhiều năm liền nằm trong Top 200 UI GreenMetric Ranking về môi trường giáo dục xanh – bền vững. Sau 3 năm liên tiếp (2022–2024) đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc.

Năm 2025, Đại học Trà Vinh (TVU) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong chuyển đổi số với giải thưởng “Sáng kiến giáo dục thông minh – SEI Awards”. Đây là kết quả khích lệ cho những nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động; sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành trung ương, địa phương, các đối tác trong nước và quốc tế giúp Đại học Trà Vinh không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát huy tiềm năng phát triển bền vững các giá trị cộng đồng.

WURI Ranking (World's Universities with Real Impact) là bảng xếp hạng quốc tế uy tín, đánh giá các trường đại học trên thế giới dựa trên tầm ảnh hưởng, sự sáng tạo và đóng góp xã hội. Trong năm 2026, WURI đã cập nhật khung đánh giá thành ba trục chính: For Whom to Innovate (Đổi mới cho ai), How to Innovate (Đổi mới như thế nào), và What to Innovate (Đổi mới cái gì) với 24 hạng mục được mở rộng.