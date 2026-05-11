'Lá phổi xanh' lớn nhất Hà Tĩnh xuất hiện nhiều cây cổ thụ chết khô

TPO - Nhiều cây xanh tại công viên Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trơ cành, mục rỗng sau bão lớn, người dân xót xa vì cảnh quan xuống cấp.
Theo ghi nhận, nhiều cây xanh tại công viên Bồng Sơn đã chết khô, chủ yếu là các cây cổ thụ có kích thước lớn. Một số cây không còn tán lá, thân bạc màu, vỏ bong tróc và xuất hiện dấu hiệu mục rỗng.
Đáng chú ý, một cây chết đã bị cắt ngang thân, phần lõi bên trong mục nát nghiêm trọng, cho thấy cây đã chết từ lâu và khó có khả năng phục hồi. Nhiều cây khác cũng trong tình trạng héo lá, chết dần.
Việc nhiều cây xanh, trong đó có không ít cây cổ thụ, chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại công viên Bồng Sơn khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối. Không chỉ làm cảnh quan trở nên trống trải, thiếu bóng mát, tình trạng này còn ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, vui chơi và tập thể dục của người dân quanh khu vực.