Động đất rung chuyển Sơn La

Nguyễn Hoài

TPO - Một trận động đất mạnh 4.0 độ xảy ra tối nay (10/5) tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, giáp biên giới với Lào, gây rung chấn rõ trên bề mặt đất. Nhiều khu vực xa hơn như thành phố Sơn La cũ cũng cảm nhận rõ rung chấn.

Clip ghi lại rung chấn của trận động đất tại Sơn La tối 10/5. Nguồn FB

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra vào 19 giờ 52 phút 08 giây tối 10/5 tại vị trí có toạ độ: 20.954N - 103.826E, ở độ sâu khoảng 10.2 km, trên địa phận xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, gần biên giới Việt Lào.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân sống tại Sơn La chia sẻ cảm nhận rung lắc khi động đất xảy ra.

Chị Nguyễn Thị Thu phường Tô Hiệu (TP Sơn La cũ) chia sẻ, chị đang ngồi trong nhà thì cảm giác rõ rung lắc, quạt trần đung đưa. Bể cá nhà anh Nguyễn Văn Lâm ở phường Chiềng An cũng bị sóng sánh nhẹ.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, trận động đất này không có rủi ro thiên tai, đồng thời đang tiếp tục theo dõi.

Xã Mường Hung, phần khoanh đỏ xảy ra động đất vào tối nay (10/5).

Tây Bắc là khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất ở Việt Nam, nơi có nhiều đới đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên - Mường Lay, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.

Trên đới đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo – Lai Châu, ngày 1/11/1935, một trận động đất có độ lớn 6,8 độ đã xảy ra ở lòng chảo Điện Biên, nơi cách Hà Nội khoảng hơn 300km đường chim bay. Các số liệu còn lại đến nay không nêu rõ sức tàn phá của trận động đất này. Dù vậy đây là trận động đất mạnh nhất Việt Nam trong một thế kỷ qua.

Cũng trên đới đứt gãy này, năm 1983, một trận động đất mạnh 6,7 độ đã xảy ra tại Tuần Giáo, Điện Biên. Năm 2001, trận động đất 5,3 độ xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ gây thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng, làm hư hại nhiều công trình xây dựng.

Gần đây nhất, ngày 27/7/2020, một trận động đất mạnh 5,3 độ xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La), sau đó là hàng chục dư chấn tiếp diễn, gây rung lắc cho nhiều tỉnh miền Bắc, gồm cả Thủ đô Hà Nội. Hàng trăm căn nhà vùng tâm chấn bị hư hại, theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Mộc Châu.

Cũng trong năm 2020 xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,9 tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khiến điểm trường mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè bị sập trần thạch cao, làm 4 trẻ em bị thương nhẹ.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, tại những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh như khu vực Tây Bắc, việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng yêu cầu về kháng chấn đã được công bố.

TS Xuân Anh cũng cho rằng, tới đây cần có các nghiên cứu sâu hơn và cập nhật hơn về phân vùng rủi ro động đất cho các địa phương, nhằm cập nhật và bổ sung bản đồ kháng chấn trên cả nước. Từ đó, có khuyến cáo mới nhất cho các địa phương trong vấn đề xây dựng công trình.

“Động đất là vấn đề chưa thể dự báo, có những khu vực địa chất, đứt gãy ngủ yên rất lâu sau đó hoạt động mạnh trở lại. Vì vậy các địa phương cần tuân thủ yêu cầu về kháng chấn đã được cảnh báo để hạn chế thấp nhất hậu quả nếu xảy ra”, TS Xuân Anh nói.

#đứt gãy #động đất mới nhất #động đất Sơn La #động đất hôm nay #động đất tây bắc

