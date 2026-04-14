Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xảy ra động đất gần thủy điện Thác Bà

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vào 16h31 phút 45 giây chiều nay (14/4), một trận động đất có độ lớn 3.0 đã xảy ra tại khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, gần với khu vực hồ thủy điện Thác Bà.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy tại vị trí có tọa độ 21.722° vĩ Bắc – 105.035° kinh Đông, ở độ sâu khoảng 16.8 km, thuộc khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Khu vực xảy ra động đất nằm khá gần với hồ thủy điện Thác Bà. Trận động đất không gây rủi ro thiên tai.

Tâm chấn trận động đất gần hồ thuỷ điện Thác Bà.

Cũng trong hôm nay, một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là điểm nóng động đất ở Việt Nam trong gần 5 năm qua với hàng trăm trận động đất xảy ra.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi hoạt động địa chấn tại các khu vực trên.

