Lộ diện những nhà vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

TPO - Lễ bế mạc, trao giải cho các đội thi Chung kết Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm 2025-2026 diễn ra chiều 10/5, tại Hà Nội. Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và nhiều giải thưởng khác cho các đội thi đấu xuất sắc nhất.

Nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ

Phát biểu bế mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến thí sinh thi đấu bằng cụm từ: "Hết sức tuyệt vời, bùng nổ và tự hào".

Khép lại một ngày từ 7h30 đến 18h30, gần 3.000 thí sinh tranh tài sôi nổi, điều đọng lại không chỉ là kết quả của các phần thi mà đã thể hiện tinh thần sáng tạo, niềm say mê khoa học và khát vọng chinh phục công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.

“Trên sân đấu, các thí sinh thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đồng đội qua từng phần thi. Đã có những khoảnh khắc vỡ òa khi nhiệm vụ được hoàn thành; cũng có những giây phút tiếc nuối khi kết quả chưa như mong đợi. Nhưng vượt lên trên kết quả thắng - thua, điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi mang lại chính là tinh thần dám thử thách, dám sáng tạo và sẵn sàng bứt phá giới hạn của bản thân”, ông Sưởng nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ bế mạc.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định, tại Vòng Chung kết năm nay, chủ đề “Năng lượng cho tương lai” đã được tất cả thí sinh từ 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc thể hiện bằng những hình ảnh rất đẹp và đầy cảm hứng.

Năng lượng ấy không chỉ thể hiện trong các mô hình điện gió, điện mặt trời, robot thông minh hay những giải pháp công nghệ sáng tạo mà còn hiện hữu trong ánh mắt say mê của học sinh, trong sự tận tụy của thầy cô, sự đồng hành lặng lẽ của phụ huynh, trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia, trọng tài, tình nguyện viên và tất cả những người đã góp phần làm nên thành công của cuộc thi.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Sưởng chúc mừng các đội thi đã đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung kết đồng thời nhắn nhủ, mỗi em học sinh có mặt tại đây hôm nay đều xứng đáng được ghi nhận và tự hào. Bởi các em đã dám bước vào một sân chơi đòi hỏi tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo, nỗ lực hết mình cho hành trình chinh phục tri thức và công nghệ.

Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và sáng tạo của các em. Nhưng điều đáng trân quý hơn mà Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics mang lại chính là trải nghiệm, là tình bạn, sự trưởng thành và là nguồn cảm hứng để các em tiếp tục học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong tương lai.

“Sau cuộc thi này, ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong mỗi em. Để từ những sân chơi như hôm nay, sẽ có thêm nhiều kỹ sư, nhà khoa học, nhà sáng chế và công dân số góp phần dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Sưởng nói.

Ban Tổ chức cuộc thi tin tưởng, từ sân chơi này, phong trào học tập STEM, AI và Robotics trong học sinh cả nước sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, có thêm nhiều học sinh được tiếp cận với khoa học công nghệ, được khơi dậy niềm say mê sáng tạo, được tự tin theo đuổi những ý tưởng của mình.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao huy chương, giải thưởng cho các đội thi:

Giải đấu Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics, nơi những ý tưởng đột phá được khơi nguồn từ chủ đề 'Năng lượng cho tương lai'.

Các đội thi đã cùng nhau giải quyết những bài toán hóc búa thông qua việc lập trình và vận hành robot thực hiện nhiệm vụ: khai thác nguồn năng lượng sạch, tối ưu hóa mạng lưới điện thông minh và quản lý tài nguyên bền vững. VSAR không chỉ là một đấu trường công nghệ, mà còn là khởi đầu cho hành trình định hình một thế giới xanh và đầy triển vọng của thế hệ trẻ.

Đầu tiên, Ban Tổ chức công bố và trao thưởng đối với các giải: Giải tinh thần thể thao, Giải truyền cảm hứng, Giải Sáng tạo và Giải thiết kế.

Trao 5 giải thiết kế

Phần thưởng dành cho các đội đạt giải bao gồm Bảng danh vị, Quà tặng hiện vật và tiền mặt.

Bên cạnh những màn tranh tài về trí tuệ và công nghệ, Cuộc thi VSAR còn ghi dấu bởi tinh thần đoàn kết, fair-play và sự đồng hành đầy nhiệt huyết giữa các đội thi. Dù chiến thắng hay chưa đạt kết quả như mong đợi, các đội vẫn luôn giữ vững tinh thần học hỏi, sẻ chia và cổ vũ lẫn nhau trong suốt hành trình cuộc thi.

Trao 5 Giải Tinh thần thể thao

Nhằm ghi nhận dành cho những đội thi đã thể hiện tinh thần thi đấu văn minh, đoàn kết, bản lĩnh và lan tỏa năng lượng tích cực tại Vòng Chung kết Quốc gia năm nay.

Giải tinh thần thể thao

Trao 5 giải Truyền cảm hứng

Giải Truyền cảm hứng

Trao 5 Giải Nhất ở nội dung Robotics và Tên lửa nước

5 giải Nhất thuộc về các đội thi đến từ các trường:

Tiểu học Thanh Xuân Nam (Hà Nội) nhất Bảng A.

Trường Tiểu học và THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) nhất Bảng B.

Trường THPT Đoàn Thị Điểm và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) nhất Bảng C.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (Hà Nội) nhất Bảng D, nhất bảng E.

Các đội được trao giải Nhất tại cuộc thi

Phần thưởng mỗi Giải Nhất, thí sinh sẽ được nhận 1 Bảng danh vị, 1 Cúp, 1 Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương. Mỗi thành viên của đội đạt Giải Nhất sẽ được nhận Huy chương Vàng; cả đội sẽ nhận phong bì tiền mặt 5 triệu đồng, 1 bộ Robotics trị giá gần 5 triệu đồng và 1 túi quà gồm: sách, vở, sổ bút…

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong trao giải cho các đội thi

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; ông Phan Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Chương, nhà tài trợ Vàng trao giải cho các đội đạt giải.

Trao 5 giải Nhì cho các đội

​Phần thưởng Giải nhì bao gồm: Bảng danh vị, Huy chương bạc, Bảng danh vị, 1 bộ Robot trị giá 3 triệu đồng, quà tặng hiện vật và tiền mặt trị giá 3 triệu đồng/giải. Các thành viên được tặng túi quà gồm sách, vở, sổ bút...

Các đội nhận giải Nhì

Trao 10 giải Ba

Phần thưởng của Giải Ba gồm: Bảng danh vị, Huy chương đồng, máy tính Eras, quà tặng hiện vật và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng/ giải.

Trao 15 giải Khuyến khích

Ban tổ chức trao 15 giải Khuyến khích cho các đội thi đấu ở 5 bảng, mỗi bảng 3 đội. Phần thưởng cho thí sinh giành giải Khuyến khích là Huy chương đồng, 1 túi quà, vở, và 1 triệu đồng.

Các đội nhận giải Khuyến khích

Vỡ oà niềm vui chiến thắng

Giành giải Nhất Bảng B nội dung thi đấu Robotics, Triệu Văn Tuấn (lớp 8A) và Vũ Lê Gia Bảo (lớp 7B) cùng các thành viên đến từ trường Tiểu học & THCS xã Yên Vượng nghẹn ngào, xúc động trong niềm vui chiến thắng.

Nhận giải thưởng, Tuấn nói rằng: "Em cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc này, cảm xúc của em đồng đội thực sự vỡ oà vui sướng”.

Phụ huynh cổ vũ các đội thi

Và "ăn mừng" khi các con giành chiến thắng

Cả đội đã có trận đấu căng thẳng, gay cấn cho đến vỡ oà trong hạnh phúc. Mọi áp lực được giải toả.

Tuấn và các thành viên trong đội đã chia sẻ niềm vui chiến thắng với thầy cô giáo, bố mẹ, những người đồng hành trong suốt thời gian chuẩn bị cho đến khi cuộc thi kết thúc.

Khép lại một ngày thi đấu với nhiều tình huống căng thẳng. Đã có những niềm vui chiến thắng nhưng cũng có nhiều giọt nước mắt của thí sinh đã rơi vì nuối tiếc. Nhưng hơn hết, các em đã có một mùa thi với nhiều trải nghiệm thực tế đáng giá, được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Khép lại cuộc thi năm nay, thí sinh trở về các trường học, không quên lời hẹn tiếp tục nỗ lực cho mùa thi năm tới.

Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 – 2026, một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 85 năm Ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trân trọng cảm ơn Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần Tiền Phong, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, My Robot Time Việt Nam, Học viện Công nghệ Tekmonk, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục KidsCode, Học viện Giáo dục Kidstem cùng các đơn vị phối hợp đã đồng hành và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho mùa giải năm nay. Cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo, Ban Trọng tài; các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, bộ phận kỹ thuật, hậu cần, an ninh, y tế đã làm việc tận tâm, trách nhiệm để cuộc thi diễn ra chu đáo, an toàn và hiệu quả. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ: Nhà tài trợ Vàng - Công ty TNHH Thanh Chương, nhãn hàng ERAS; Nhà tài trợ Bạc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco; cùng các Nhà tài trợ Đồng hành: Công ty TNHH Vinamika Việt Nam, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội, các nhãn hàng TH Mistori, Gara STEM, Canon, Balitex và TrinityX.

