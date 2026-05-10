Lễ Vinh danh và Trao giải IOE 2025–2026 tạo dấu ấn lần đầu tại TP.HCM

Ngày 10/5, tại TP. Hồ Chí Minh – Lễ Vinh danh và Trao giải Quốc gia Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet – IOE năm học 2025-2026 đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Quân đội TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện ghi dấu lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại khu vực phía Nam, mở đầu cho chuỗi vinh danh hai miền Nam – Bắc, trước khi tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào ngày 16/5/2026. Sau hơn 16 năm triển khai, IOE tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật trực tuyến quy mô lớn, góp phần lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong học sinh phổ thông trên cả nước.

Buổi lễ có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Lê Thắng Lợi; Giám đốc TT phát triển GD&ĐT khu vực phía Nam; các Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các cơ quan truyền thông, đơn vị đồng hành; cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và các đại biểu cùng chụp ảnh checkin tham dự sự kiện

Năm học 2025-2026, IOE ghi nhận gần 3,2 triệu lượt dự thi từ 14.126 nhà trường thuộc 34 tỉnh/thành phố. Tại kỳ thi cấp Quốc gia, 9.208 học sinh đạt thành tích cao; trong đó, 260 học sinh tiêu biểu đã tham dự Lễ Vinh danh tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là những gương mặt đại diện cho tinh thần học tập chủ động, niềm yêu thích tiếng Anh và khát vọng hội nhập của thế hệ học sinh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Việt Hòa – Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi IOE, Giám đốc VTC Online – bày tỏ niềm vui trước sự đồng hành bền bỉ của học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục trong suốt hành trình phát triển của IOE. Những kết quả đạt được tiếp tục cho thấy sức hút và giá trị thực tiễn của một sân chơi tiếng Anh trực tuyến được triển khai rộng khắp, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Một điểm nhấn quan trọng tại chương trình là phần chia sẻ của Tiến sĩ Đoàn Thị Thúy Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chương trình và Đánh giá Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Từ góc độ đánh giá tác động độc lập, đại diện Viện cho biết các kết quả nghiên cứu đã ghi nhận những tác động tích cực của IOE đối với phong trào học tiếng Anh trên cả nước. IOE không chỉ góp phần tạo môi trường rèn luyện thường xuyên, rộng mở cho học sinh, mà còn có ảnh hưởng tích cực đến động lực học tập, sự tự tin và kết quả học tiếng Anh của các em.

Đánh giá này tiếp tục củng cố ý nghĩa xã hội và giáo dục của IOE trong việc thúc đẩy học sinh chủ động tiếp cận tiếng Anh, khuyến khích nhà trường ứng dụng công nghệ trong dạy và học, đồng thời tạo thêm động lực cho phong trào học ngoại ngữ tại các địa phương.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng ông Lê Việt Hoà – Trưởng BTC IOE- Giám đốc công ty VTC Online trao giải cho học sinh nhất, nhì, ba

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức cùng các đại biểu đã vinh danh và trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các học sinh xuất sắc toàn quốc năm học 2025-2026. Những phần thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực của các em học sinh, mà còn là nguồn động viên đối với thầy cô, phụ huynh và các nhà trường đã đồng hành trong suốt quá trình ôn luyện, dự thi.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham dự

Lễ Vinh danh và Trao giải Quốc gia IOE 2025-2026 tại TP. Hồ Chí Minh khép lại trong không khí trang trọng, tự hào và giàu cảm xúc. Từ dấu mốc đầu tiên tại khu vực phía Nam, IOE tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình chinh phục tiếng Anh, phát triển năng lực hội nhập và tự tin vươn ra thế giới.

Cùng chờ đón Lễ Vinh danh và Trao giải quốc gia IOE tại Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2026!