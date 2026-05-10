Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nửa thế kỷ phát triển của ngôi trường ‘đặc biệt’ ở TPHCM

Ngô Tùng

TPO - TS. Vũ Ngọc Hoa - Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - cho biết điều quý giá của hành trình nửa thế kỷ phát triển nhà trường là các thế hệ đã học tập, trưởng thành và mang tinh thần của nhà trường đi vào đời sống xã hội.

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM vừa tổ chức hội nghị triển khai hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Phân hiệu (30/10/1976-30/10/2026).

TS. Nguyễn Thị Phương - Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - cho biết điểm đặc biệt của chuỗi hoạt động kỷ niệm được xây dựng theo hướng xuyên suốt, đa dạng, có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa học thuật và truyền thông số, giữa hoạt động chuyên môn và hoạt động cộng đồng.

z7807730907372-5bb02a5428cd3787bfd6d58b6a9b84c1.jpg
TS. Nguyễn Thị Phương thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ban Tuyên giáo Đoàn Phân hiệu.

Hướng đến dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại, Phân hiệu tổ chức các hoạt động “về nguồn” tại các địa chỉ đỏ như Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và Khu Di tích lịch sử Chiến khu; tổ chức Hội thảo khoa học “Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - 50 năm xây dựng và phát triển”, nhằm tổng kết quá trình phát triển của Phân hiệu, hướng tới nhận diện những yêu cầu mới của đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị công trong bối cảnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và truyền thông số, như hội thi áo dài, hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu truyền thống, cuộc thi video TikTok “60s lan tỏa: Tôi yêu trường tôi”, các minigame trên fanpage APAG Express… nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống.

Ngoài ra, Phân hiệu cũng tổ chức gặp mặt, kết nối các thế hệ viên chức, người lao động, cựu người học và cán bộ Đoàn - Hội qua các thời kỳ, nhằm tri ân những người đã góp phần xây dựng nền móng cho Phân hiệu, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ hôm nay tiếp nhận kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và ngọn lửa nghề nghiệp từ những người đi trước.

TS. Vũ Ngọc Hoa - Phó Giám đốc Phân hiệu - cho biết điều quý giá của hành trình nửa thế kỷ phát triển nhà trường là các thế hệ đã học tập, trưởng thành và mang tinh thần của nhà trường đi vào đời sống xã hội.

Trong suốt hành trình phát triển, Phân hiệu đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn học viên, sinh viên và cán bộ cho nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức. Nhiều người hiện đang công tác trong hệ thống chính trị, cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp và các lĩnh vực xã hội khác nhau. Phân hiệu từng đào tạo, bồi dưỡng những cựu học viên tiêu biểu như ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa…

gen-h-z7807685587758-286a7d1b7bfcf57ed963b697d73d7693.jpg
Sinh viên nhà trường tích cực tham gia các hội thi học thuật.

Dịp này, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM cũng triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026. Chủ đề cuộc thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới.

Ngày 30/10/1976, theo Quyết định số 213-CP của Thủ tướng Chính phủ, Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương được thành lập tại miền Nam, trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự hiện diện của một cơ sở đào tạo cán bộ hành chính nhà nước tại khu vực phía Nam trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, đang từng bước ổn định tổ chức bộ máy và xây dựng nền hành chính cách mạng.

Ngô Tùng
#Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM #quản trị công #nhà trường #lễ kỷ niệm #50 năm hình thành và phát triển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe