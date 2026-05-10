Nửa thế kỷ phát triển của ngôi trường ‘đặc biệt’ ở TPHCM

TPO - TS. Vũ Ngọc Hoa - Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - cho biết điều quý giá của hành trình nửa thế kỷ phát triển nhà trường là các thế hệ đã học tập, trưởng thành và mang tinh thần của nhà trường đi vào đời sống xã hội.

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM vừa tổ chức hội nghị triển khai hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Phân hiệu (30/10/1976-30/10/2026).

TS. Nguyễn Thị Phương - Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - cho biết điểm đặc biệt của chuỗi hoạt động kỷ niệm được xây dựng theo hướng xuyên suốt, đa dạng, có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa học thuật và truyền thông số, giữa hoạt động chuyên môn và hoạt động cộng đồng.

TS. Nguyễn Thị Phương thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ban Tuyên giáo Đoàn Phân hiệu.

Hướng đến dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại, Phân hiệu tổ chức các hoạt động “về nguồn” tại các địa chỉ đỏ như Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và Khu Di tích lịch sử Chiến khu; tổ chức Hội thảo khoa học “Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM - 50 năm xây dựng và phát triển”, nhằm tổng kết quá trình phát triển của Phân hiệu, hướng tới nhận diện những yêu cầu mới của đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị công trong bối cảnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và truyền thông số, như hội thi áo dài, hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu truyền thống, cuộc thi video TikTok “60s lan tỏa: Tôi yêu trường tôi”, các minigame trên fanpage APAG Express… nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống.

Ngoài ra, Phân hiệu cũng tổ chức gặp mặt, kết nối các thế hệ viên chức, người lao động, cựu người học và cán bộ Đoàn - Hội qua các thời kỳ, nhằm tri ân những người đã góp phần xây dựng nền móng cho Phân hiệu, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ hôm nay tiếp nhận kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và ngọn lửa nghề nghiệp từ những người đi trước.

TS. Vũ Ngọc Hoa - Phó Giám đốc Phân hiệu - cho biết điều quý giá của hành trình nửa thế kỷ phát triển nhà trường là các thế hệ đã học tập, trưởng thành và mang tinh thần của nhà trường đi vào đời sống xã hội.

Trong suốt hành trình phát triển, Phân hiệu đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn học viên, sinh viên và cán bộ cho nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức. Nhiều người hiện đang công tác trong hệ thống chính trị, cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp và các lĩnh vực xã hội khác nhau. Phân hiệu từng đào tạo, bồi dưỡng những cựu học viên tiêu biểu như ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa…

Sinh viên nhà trường tích cực tham gia các hội thi học thuật.

Dịp này, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM cũng triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026. Chủ đề cuộc thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới.