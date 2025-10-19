Công bố nhân sự tại phường trọng điểm và phường đông dân nhất TPHCM

TPO - Ngày 19/10, phường Bình Dương và phường Dĩ An (TPHCM) đã công bố, ra mắt nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể. Đây là phường trọng điểm và đông dân nhất TPHCM.

Sáng 19/10, UBMTTQ Việt Nam phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức công bố, ra mắt nhân sự. Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Phường Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương chọn cử 57 ủy viên ủy ban, cử 5 đồng chí trong Ban Thường trực, trong đó ông Nguyễn Minh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương.

Công bố quyết định của Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh TPHCM về việc chỉ định nhân sự vào Ban Chấp hành gồm 13 người, Ban Thường vụ 5 người, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố quyết định chỉ định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM về nhân sự Ban Chấp hành gồm 30 anh, chị; Ban Thường vụ 9 anh, chị; anh Bùi Nguyễn Phi Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên phường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường Bình Dương

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ phường Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành 29 người, Ban Thường vụ 7 người; bà Nguyễn Ngọc Anh Thy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường.

Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bình Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố quyết định của Liên đoàn Lao động TPHCM về chỉ định nhân sự 25 ông, bà. Ông Phạm Tuấn Tú – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.

Đại hội MTTQ và các đoàn thể phường Bình Dương đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Kết quả đã vận động được số tiền hơn 82 triệu đồng; vận động trong nhân dân được gần 87 triệu đồng. Tổng lũy kế đã vận động được tổng số tiền gần 520 triệu đồng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường Dĩ An

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Dĩ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM về việc chỉ định 28 anh, chị vào Ban Chấp hành Đoàn phường Dĩ An khóa I. Chị Bùi Thị Phương Trâm được tín nhiệm chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Dĩ An khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.