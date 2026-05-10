Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tận thấy loài chim ‘lạ’ xuất hiện ở khu rừng bên Cồn tại Gia Lai

Trương Định

TPO - Giữa vùng rừng ngập mặn ở Cồn Chim, tỉnh Gia Lai có hàng trăm cá thể chim với hình dáng giống cò nhạn quý hiếm bất ngờ xuất hiện, tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa đầm Thị Nại.

Hình ảnh loài chim giống cò nhạn được ghi lại được. Clip: Đức Duy.

Như Tiền Phong thông tin, vừa qua xuất hiện loài chim "lạ", nghi là cò nhạn quý hiếm tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Trương Xuân Đưa - Trưởng trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, qua quan sát loài chim này có hình dáng và một số đặc điểm tương đồng với cò nhạn - loài quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và từng xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị.

Sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu như 1 - 2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể lẻ tẻ thì hiện đàn chim đã tăng lên hàng trăm cá thể.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, anh Trần Đức Duy, người dân xóm Cồn Chim (có nhiều năm theo dõi đàn chim) cho biết, năm ngoái khu vực này từng xuất hiện hơn 200 cá thể. Ban đầu anh Duy nghĩ là đàn sếu, nhưng sau quá trình quan sát nhận thấy chúng có nhiều đặc điểm của cò nhạn.

Hiện ngành chức năng cùng đơn vị quản lý khu sinh thái đang tăng cường theo dõi, bảo vệ đàn chim, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt để tạo môi trường an toàn cho loài chim tiếp tục cư trú và phát triển tại Cồn Chim.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480ha, nằm giữa đầm Thị Nại với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Đây là nơi cư trú của nhiều loài chim bản địa và chim di cư như: cò trắng, cồng cộc, sáo…

Trương Định
#chim quý #Cồn Chim #Gia Lai #cò nhạn #động vật hoang dã #bảo tồn #rừng ngập mặn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe