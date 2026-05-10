Tận thấy loài chim ‘lạ’ xuất hiện ở khu rừng bên Cồn tại Gia Lai

TPO - Giữa vùng rừng ngập mặn ở Cồn Chim, tỉnh Gia Lai có hàng trăm cá thể chim với hình dáng giống cò nhạn quý hiếm bất ngờ xuất hiện, tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa đầm Thị Nại.

Hình ảnh loài chim giống cò nhạn được ghi lại được. Clip: Đức Duy.

Như Tiền Phong thông tin, vừa qua xuất hiện loài chim "lạ", nghi là cò nhạn quý hiếm tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Trương Xuân Đưa - Trưởng trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, qua quan sát loài chim này có hình dáng và một số đặc điểm tương đồng với cò nhạn - loài quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và từng xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị.

Sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu như 1 - 2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể lẻ tẻ thì hiện đàn chim đã tăng lên hàng trăm cá thể.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, anh Trần Đức Duy, người dân xóm Cồn Chim (có nhiều năm theo dõi đàn chim) cho biết, năm ngoái khu vực này từng xuất hiện hơn 200 cá thể. Ban đầu anh Duy nghĩ là đàn sếu, nhưng sau quá trình quan sát nhận thấy chúng có nhiều đặc điểm của cò nhạn.

Hiện ngành chức năng cùng đơn vị quản lý khu sinh thái đang tăng cường theo dõi, bảo vệ đàn chim, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt để tạo môi trường an toàn cho loài chim tiếp tục cư trú và phát triển tại Cồn Chim.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480ha, nằm giữa đầm Thị Nại với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Đây là nơi cư trú của nhiều loài chim bản địa và chim di cư như: cò trắng, cồng cộc, sáo…