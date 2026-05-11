Đồng Tháp sẽ thành lập 11 phường

TPO - HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 11 phường, nâng tổng số phường của tỉnh này lên con số 31.

Ngày 11/5, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 11 phường trên cơ sở toàn bộ dân số, diện tích 11 xã, gồm: Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim, Gò Công Tây. Trong đó, chỉ riêng xã Vĩnh Bình sau khi lên phường sẽ đổi tên thành Gò Công Tây.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: V. Tiến

Việc thành lập các phường đã được lấy ý kiến nhân dân các xã với tỷ lệ thống nhất rất cao (đạt từ 94% - 99%).

UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc thành lập phường sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng thông qua các Nghị quyết quan trọng khác, như: Quy chế làm việc của HĐND tỉnh; thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều; thông qua điều chỉnh danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2025, 2026....

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Trần Thi

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đề nghị, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua. Cụ thể hoá bằng các kế hoạch, chương trình, giải pháp phù hợp; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, theo ông Cường, các nghị quyết không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề trước mắt, còn tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, và cả nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước đó, khi hợp nhất với tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới có tổng cộng 102 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 82 xã và 20 phường.