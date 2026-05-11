Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Tháp sẽ thành lập 11 phường

Chúc Trí

TPO - HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 11 phường, nâng tổng số phường của tỉnh này lên con số 31.

Ngày 11/5, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 11 phường trên cơ sở toàn bộ dân số, diện tích 11 xã, gồm: Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim, Gò Công Tây. Trong đó, chỉ riêng xã Vĩnh Bình sau khi lên phường sẽ đổi tên thành Gò Công Tây.

img-2913.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: V. Tiến

Việc thành lập các phường đã được lấy ý kiến nhân dân các xã với tỷ lệ thống nhất rất cao (đạt từ 94% - 99%).

UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc thành lập phường sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng thông qua các Nghị quyết quan trọng khác, như: Quy chế làm việc của HĐND tỉnh; thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều; thông qua điều chỉnh danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2025, 2026....

img-0856.jpg
Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Trần Thi

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đề nghị, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua. Cụ thể hoá bằng các kế hoạch, chương trình, giải pháp phù hợp; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, theo ông Cường, các nghị quyết không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề trước mắt, còn tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, và cả nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước đó, khi hợp nhất với tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới có tổng cộng 102 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 82 xã và 20 phường.

Chúc Trí
#Đồng Tháp #phường mới #HĐND tỉnh #quản lý nhà nước #phát triển kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe