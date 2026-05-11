Sau sáp nhập, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên hướng mạnh về cơ sở

TPO - Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga, tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hướng mạnh về cơ sở.

Chiều 11/5, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026.

Đổi mới, nâng cao chất lượng

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam và gần một năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: Như Ý.

Giai đoạn 2024-2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành; sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Theo đó, Ủy ban đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, các quy chế; tiến hành tổ chức 7 hội nghị để thảo luận, quyết định và thông qua các chủ trương công tác lớn của hệ thống Mặt trận; thống nhất thông qua, ban hành các nghị quyết để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác nhân sự.

Ủy ban chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn Chủ tịch chủ động, tích cực trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, đặc biệt là quá trình xây dựng, lấy ý kiến Nhân dân trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... Đoàn Chủ tịch đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tổ chức phát động, ra lời kêu gọi ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga cũng nhấn mạnh, Ban Thường trực đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và chủ động triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp, đã ban hành Hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận; tổ chức các hội nghị và các buổi làm việc định kỳ giữa lãnh đạo cơ quan với các ban, đơn vị với 102 nội dung, nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận.

Cùng với đó, Ban Thường trực đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động và phối hợp thực hiện. Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách đối với công tác Mặt trận, nhất là việc kịp thời tham mưu, triển khai xây dựng và hoàn thành đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026-2031”; ban hành “Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hướng mạnh về cơ sở. “Những kết quả có được là nhờ sự quan tâm thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; sự phối hợp tích cực của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương; sự phối hợp, thống nhất hành động có trách nhiệm của các tổ chức thành viên; sự đóng góp và phát huy trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Hội đồng tư vấn...”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”

Từ thực tiễn hoạt động hơn một năm qua, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Ủy ban nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra; Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung, lĩnh vực còn lúng túng, chất lượng chưa cao; Việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị còn chưa quyết liệt; Việc hướng dẫn MTTQ các cấp trong triển khai thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức có việc chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Từ kết quả hoạt động trong giai đoạn 2024-2026, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh tới một số bài học kinh nghiệm nổi bật như: Phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội; tập thể Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đoàn kết, thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Mặt trận; phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực là yêu cầu quan trọng, hàng đầu tạo động lực sáng tạo của tổ chức Mặt trận.