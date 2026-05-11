Hà Nội thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất

Bổ sung 4.460 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 3,5

Tại kỳ họp thứ hai được tổ chức ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo nghị quyết, dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB) được điều chỉnh thực hiện tại các phường Kiến Hưng và Phú Lương (trước đây là quận Hà Đông); Dự án thành phần 1.2 trước đây triển khai trên địa bàn huyện Thanh Trì, nay điều chỉnh sang các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù.

Tổng mức đầu tư của dự án là 13.016 tỷ đồng, tăng hơn 4.460 tỷ đồng sau khi điều chỉnh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố làm rõ nguyên nhân, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, cũng như việc triển khai dự án chậm tiến độ. Đặc biệt giải trình rõ nguyên nhân mức tăng cụ thể, lý do dẫn tới tăng chi phí.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 ngày 11/5

Báo cáo giải trình ý kiến của Ban Đô thị, UBND thành phố cho biết, việc tăng chi phí GPMB là do áp dụng bảng giá đất và các chính sách hỗ trợ bồi thường mới nhất tại thời điểm năm 2026. Các chính sách này có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Sau khi thảo luận, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết, thông qua nghị quyết trên.

Mở rộng Quốc lộ 1A: Nghiên cứu phương án làm đường trên cao

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết "Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ".

Theo đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến cầu Giẽ dài khoảng 36,3km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên), điểm cuối kết nối Cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ).

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường B=90m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính.

Loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Dự kiến, dự án hoàn thành năm 2027 với tổng mức đầu tư 161.994 tỷ đồng.

Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ sẽ được mở rộng lên 90m

Báo cáo Thẩm tra, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố nghiên cứu thêm các phương án làm đường trên cao, các phương án khác phù hợp với định hướng phát triển không gian "đa tầng, đa lớp" theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đầu tư đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ vận tải, trạm sạc phục vụ chuyển đổi phương tiện xanh...

UBND thành phố cho biết, sẽ giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu thêm các phương án như đề xuất của Ban Đô thị.

Phê duyệt danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 -2030.

Trình bày tờ trình, UBND thành phố cho biết, qua rà soát, 112 phường, xã đề xuất triển khai 5.822 dự án với tổng diện tích thu hồi 50.062,67ha đất.

Sau khi xem xét, UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố thông qua danh mục 5.822 dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Trình bày báo cáo Thẩm tra, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố cập nhật căn cứ pháp lý và tiến độ từng dự án.

Trường hợp dự án đã hết tiến độ thực hiện mà chưa được gia hạn, không đảm bảo căn cứ pháp lý, đề nghị loại bỏ khỏi danh mục.

Đối với các dự án đầu tư công đang triển khai chậm tiến độ, cần đưa vào danh mục để chủ động, kịp thời xử lý thu hồi đất.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố làm rõ nhu cầu đăng ký và tổng hợp số liệu của 14 xã, phường còn lại để tránh thiếu sót. Đồng thời, lưu ý danh mục các dự án đề xuất không chồng lấn với các đại dự án của thành phố.

Sau khi thảo luận, HĐND thành phố thống nhất phê duyệt danh mục 3.133 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 24.824,03ha.

